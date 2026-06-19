Fao: produzione alimentare prevista in crescita ma c'è l'incognita cereali

Le prospettive per i mercati globali delle materie prime alimentari continuano a essere relativamente favorevoli, con una produzione di cereali per il 2026/27 che si prevede rimarrà storicamente elevata, pur in calo rispetto ai massimi storici. Tuttavia, le prospettive di mercato rimangono fortemente dipendenti dall'evoluzione meteorologica, tra cui l'emergere di El Niño, dalla volatilità dei mercati dell'energia e dei fertilizzanti, sconvolti da conflitti, dalle tensioni geopolitiche, dall'incertezza sulle politiche commerciali e da più ampi venti contrari a livello macroeconomico, secondo un nuovo rapporto pubblicato oggi dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (Fao).

I raccolti mondiali di grano, cereali secondari e riso sono destinati a diminuire rispetto ai livelli record nel prossimo anno, ma rimarranno elevati, con l'offerta sostenuta da ampie scorte, secondo il nuovo rapporto Fao Food Outlook.

La pubblicazione semestrale fornisce valutazioni di mercato e previsioni aggiornate per la produzione, l'utilizzo, il commercio e le scorte delle principali materie prime alimentari, tra cui cereali, colture oleaginose, zucchero, carne, prodotti lattiero-caseari e prodotti ittici. La nuova edizione offre ulteriori approfondimenti sulle implicazioni dei combustibili alternativi e delle normative sull'energia pulita nel trasporto marittimo internazionale, sui legami tra i prezzi dello zucchero e i prodotti energetici mediati dall'etanolo, sui mercati dei fertilizzanti e sulla spesa globale per le importazioni alimentari.

"I sistemi agroalimentari appaiono solidi a livello di produzione, ma i rischi sono in aumento e molti di essi potrebbero avere effetti rapidi e negativi sull'offerta e sull'accesso al mercato globale", ha affermato Maximo Torero, capo economista della Fao. "Dobbiamo rafforzare la resilienza mantenendo aperti i flussi commerciali e funzionanti le catene di approvvigionamento, preparandoci al contempo ad affrontare shock climatici locali".

Si prevede che la produzione globale aggregata di cereali diminuirà del 2% nel 2026 rispetto all'anno precedente, attestandosi a 2.982 milioni di tonnellate, mentre si prevede che il consumo continuerà a crescere, con un aumento dell'1% della produzione destinata al consumo umano. Si prevede che il consumo pro capite di cereali nei Paesi a basso reddito con deficit alimentare diminuirà marginalmente, dello 0,4%.

Tra i principali spunti emersi dalle analisi sulle materie prime alimentari:

- Si prevede che la produzione globale di grano nel 2026/27 diminuirà del 3,8% a 810,9 milioni di tonnellate, a causa di raccolti inferiori nei principali paesi e regioni esportatori, in particolare Australia, Unione Europea e Stati Uniti d'America, dove si prevede attualmente un calo del 21,3%.

- Si prevede che la produzione mondiale di cereali secondari nel prossimo anno diminuirà dell'1,2% a 1.619 milioni di tonnellate, a causa di minori superfici coltivate e rese inferiori in Nord America, nonostante le prospettive in Sud America appaiano solide, in particolare per il mais in Argentina.

- Si prevede che la produzione globale di soia nel 2025/26 raggiungerà un nuovo record di 432,3 milioni di tonnellate, poiché la continua crescita in Brasile e nella Federazione Russa compenserà probabilmente ampiamente le riduzioni previste in Argentina, India e Nord America.

- Si prevede che la produzione globale di carne aumenterà dell'1% raggiungendo i 391,3 milioni di tonnellate, con un incremento del 2,5% per il pollame e un calo per la carne bovina.

- Si prevede che il consumo globale di oli vegetali supererà la produzione nel 2025/26, determinando condizioni di mercato più restrittive e una diminuzione delle scorte finali per la terza stagione consecutiva.

- La produzione globale di pesca e acquacoltura dovrebbe espandersi dell'1% nel 2026, raggiungendo i 200,5 milioni di tonnellate, con un aumento del 2,9% per l'acquacoltura, trainato da gamberi, salmone e carpa, nonostante un calo dell'1,1% per la pesca di cattura, dovuto principalmente alla riduzione delle quote per importanti stock dell'Atlantico settentrionale, tra cui sgombro, aringa e probabilmente merluzzo, nonché per l'acciuga peruviana.