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Turismo. Un europeo su 2 sceglie l'Italia per le vacanze
Italia batte Spagna, Grecia e Francia: il 28% vuole un’esperienza enogastronomica
L’Italia si conferma la destinazione turistica più apprezzata dagli europei per le prossime vacanze estive. Secondo un focus dedicato alle abitudini di viaggio degli europei, realizzato da Confturismo Confcommercio in collaborazione con Swg e Polling Europe, il 54% degli europei indica il nostro Paese come meta ideale per l’estate, superando Spagna (51%), Grecia (46%), Francia (41%), Croazia (34%) e Re...
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EFA News - European Food Agency
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