Kraft Heinz, riorganizzazione globale

Non piace più di tanto al mercato la riorganizzazione annunciata oggi da The Kraft Heinz Company: il titolo perde la,6% a Wall Street dopo aver reso note le decisioni circa le modifiche alla struttura operativa globale per "accelerare la crescita, focalizzare gli obiettivi e distribuire le risorse in modo più efficace nel suo portafoglio di marchi iconici".

A partire dal 1° luglio 2026, Kraft Heinz si riorganizzerà in tre regioni: Nord America (NA), Europa e Mercati Sviluppati del Pacifico (EPDM) e Mercati Emergenti (EM). In base alla nuova struttura, l'azienda unirà i mercati emergenti dell'Asia e i mercati emergenti dell'Ovest e dell'Est (WEEM) in un'unica regione dei mercati emergenti guidata da Marcel Regis, che diventerà presidente Regionale dei Mercati Emergenti.

I paesi europei attualmente inclusi nel WEEM passeranno all'EPDM. Willem Brandt continuerà a ricoprire il ruolo di Presidente Regionale per l'Europa e i Mercati Sviluppati del Pacifico. Nico Amaya continuerà a guidare il Nord America, che comprende Stati Uniti e Canada. Inoltre, l'Ufficio Acquisti (Procurement) e la Supply Chain saranno uniti in un'unica funzione centrale sotto la guida di Janelle Aydin, che ricoprirà il ruolo di Global Chief Procurement and Supply Chain Officer.





"Stiamo generando un forte slancio in molte aree del business e questa struttura regionale ci aiuterà ad accelerare e ampliare in modo significativo i nostri progressi - ha dichiarato Steve Cahillane, ceo di Kraft Heinz - Inoltre, l'unione di Acquisti e Supply Chain in un'unica funzione centrale ci consente di gestire in modo più efficace la nostra catena del valore end-to-end e di rafforzare la resilienza della catena di fornitura".





Come parte di questi cambiamenti, Cory Onell, Chief Omnichannel Sales & Asia Emerging Markets Officer, e Flavio Torres, Global Chief Supply Chain Officer, lasceranno i loro ruoli: rimarranno in azienda come consulenti durante un periodo di transizione.





"Come azienda, stiamo dimostrando che i marchi iconici possono evolversi, crescere e vincere - aggiunge Cahillane - Questa nuova struttura posiziona Kraft Heinz in modo da sbloccare il pieno potenziale del nostro portafoglio e guidare una crescita sostenibile e trainata dai volumi in tutte le nostre attività globali".