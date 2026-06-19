AssoBio: Nicoletta Maffini rieletta presidente

L’assemblea dei soci AssoBio, svoltasi ieri presso il Savoia Hotel Regency di Bologna, ha rinnovato la propria governance per il triennio 2026-2029, confermando Nicoletta Maffini alla presidenza dell’Associazione. L’assemblea ha inoltre eletto i componenti del nuovo consiglio direttivo e nominato i vicepresidenti Jacopo Orlando (Aboca) e Valentina Pizzi (Pizzi Osvaldo & C.), chiamati a guidare insie...