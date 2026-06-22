Logistica, la Liguria ospite d'onore in Cina

Da oggi, lunedì 22 giugno fino a giovedi 24 giugno Regione Liguria é a Pechino come ospite d’onore della quarta edizione di CISCE - China International Supply Chain Expo, la più importante manifestazione internazionale dedicata alle supply chain e quest’anno in particolare alle catene della manifattura avanzata, dell’agricoltura verde, della tecnologia digitale, della vita sana, dell’energia pulita e d...