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CLARA MOSCHINI

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Logistica, la Liguria ospite d'onore in Cina

Federlogistica, Spediporto e altre realtà da oggi all'International Supply Chain di Pechino

Da oggi, lunedì 22 giugno fino a giovedi 24 giugno Regione Liguria é a Pechino come ospite d’onore della quarta edizione di CISCE - China International Supply Chain Expo, la più importante manifestazione internazionale dedicata alle supply chain e quest’anno in particolare alle catene della manifattura avanzata, dell’agricoltura verde, della tecnologia digitale, della vita sana, dell’energia pulita e d...

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EFA News - European Food Agency
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