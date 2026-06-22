Pomodoro da industria: accordo per la raccolta in centro-sud

L'associazione degli industriali delle conserve e le organizzazioni produttive del bacino Centro Sud Italia hanno sottoscritto un accordo per la gestione della prossima campagna di trasformazione del pomodoro. L’accordo di campagna anche per il bacino produttivo del Centro Sud si aggiunge a quello chiuso per il bacino del Nord nel marzo scorso. Le parti hanno confermato l‘impianto del Contratto Quadr...