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BolognaFiere, aumento di capitale da 20 milioni
Approvata dal cda l'operazione che si concluderà entro marzo 2027
Il consiglio di amministrazione di BolognaFiere S.p.A., società quotata sul segmento professionale del mercato Euronext Growth Milan, ha deliberato di sottoporre all’approvazione dell’assemblea straordinaria degli azionisti, da convocarsi per il giorno 29 settembre 2026, la proposta di aumento del capitale sociale a pagamento e in forma scindibile, da liberarsi in denaro, per complessivi massimi Euro...
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EFA News - European Food Agency
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