Myplant & Garden, ecco le nuove date

L’undicesima edizione di Myplant & Garden, il salone del giardinaggio e del florovivaismo organizzato da Ieg-Italian exhibition group a Rimini, si svolgerà dal 17 al 19 febbraio 2027. Il nuovo posizionamento in calendario, proposto dagli organizzatori e condiviso con gli espositori, rafforza il ruolo della manifestazione come piattaforma internazionale di business per il settore del verde.

L’ipotesi di anticipare la manifestazione è nata da una riflessione degli organizzatori sull’evoluzione del mercato e sulle esigenze operative delle imprese. Tra gli elementi presi in considerazione, la possibilità - apertasi di recente - di offrire una finestra temporale più favorevole allo sviluppo del business, evitare sovrapposizioni con altri appuntamenti fieristici di rilievo, migliorare l’organizzazione logistica e agevolare la partecipazione degli operatori internazionali.

“Il dialogo con il mercato è da sempre alla base del nostro lavoro - spiega Valeria Randazzo, responsabile di Myplant & Garden - Dopo aver valutato attentamente i benefici di un possibile anticipo della manifestazione e averne verificato la fattibilità con il quartiere fieristico, abbiamo deciso di condividere questa proposta con gli espositori, per raccoglierne osservazioni e valutazioni”.

Il Consorzio Myplant & Garden, espressione diretta delle imprese del comparto, è stato coinvolto nel percorso di analisi, esprimendo un orientamento favorevole e riconoscendo nella nuova collocazione in calendario un’opportunità per rafforzare l’efficacia commerciale dell’evento e migliorare la pianificazione delle attività aziendali. I riscontri raccolti hanno evidenziato un ampio consenso verso la proposta. Per questo motivo, Myplant & Garden ha successivamente promosso un sondaggio rivolto alle centinaia di aziende già iscritte all’edizione 2027, con l’obiettivo di misurare in modo puntuale il sentiment della base espositiva.

“L’esito della consultazione è stato molto chiaro – aggiunge Randazzo - La stragrande maggioranza delle aziende si è espressa a favore dell’anticipo al 17, 18 e 19 febbraio 2027, confermando la validità di una scelta che riteniamo strategica per le esigenze dell’intera filiera”.

Più opportunità per il business

A 8 mesi dal prossimo appuntamento, con la quasi totalità degli spazi già prenotati, il risultato del sondaggio rappresenta una conferma significativa della sintonia tra Myplant & Garden e il mercato di riferimento.

“La forza e il profilo internazionale di Myplant & Garden risiedono nella capacità di interpretare con tempestività le esigenze delle imprese e l’evoluzione del settore - sottolineano gli organizzatori - La nuova collocazione in calendario consentirà agli operatori di avviare prima le trattative commerciali per la stagione, pianificare con maggiore efficacia incontri e attività e valorizzare ulteriormente la presenza delle delegazioni estere. Si tratta di una scelta che guarda al futuro e che nasce dalla volontà di offrire alla filiera uno strumento sempre più efficace per fare business”.

Allineata alle dinamiche del mercato internazionale, la nuova collocazione rafforza il posizionamento di Myplant & Garden come marketplace globale del verde e luogo privilegiato d’incontro tra produzione, distribuzione, progettazione e servizi. In un contesto sempre più competitivo e globale, le nuove date offriranno agli operatori una cornice ancora più favorevole e proficua per presentare novità, sviluppare relazioni commerciali, generare contatti qualificati e programmare investimenti, consolidando il ruolo di Myplant & Garden come appuntamento di riferimento per il settore.