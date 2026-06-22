Intesa Sanpaolo spinge l'artigianato

Intesa Sanpaolo, Intesa Sanpaolo Protezione e CNA-Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa, hanno siglato un accordo per accompagnare le imprese associate in percorsi di crescita, rafforzamento competitivo e continuità aziendale. L’iniziativa punta a diffondere una maggiore cultura del rischio, sostenere il rinnovamento tecnologico attraverso incentivi pubblici e favorire investimenti in sostenibilità e sviluppo internazionale.

Cultura del rischio e protezione della continuità aziendale

L’accordo nasce in uno scenario economico caratterizzato da trasformazioni geopolitiche, cambiamenti climatici e nuove vulnerabilità che impongono alle imprese una crescente attenzione alla gestione del rischio. Per le aziende associate che sono clienti della Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo sarà possibile accedere a coperture assicurative a condizioni dedicate per la tutela della continuità operativa rispetto a eventi catastrofali e fenomeni atmosferici estremi. L’iniziativa intende contribuire a colmare un divario ancora significativo nella diffusione degli strumenti di protezione tra le imprese italiane, favorendo una maggiore consapevolezza sui rischi aziendali e sul valore della prevenzione.

Roadshow nazionale

Alla luce dell’accordo, è previsto un roadshow dedicato alle imprese associate su tutto il territorio nazionale con l’obiettivo di approfondire temi quali:

strumenti di advisory per facilitare l’accesso agli incentivi pubblici

soluzioni dedicate al rinnovamento tecnologico delle imprese

iniziative per rafforzare la gestione dei rischi aziendali

L’accordo include anche iniziative per accompagnare le imprese nei percorsi di sostenibilità attraverso prodotti e soluzioni finanziarie dedicate agli investimenti green. Tra gli ambiti interessati figurano l’efficientamento energetico degli edifici, la produzione di energia da fonti rinnovabili, l’efficienza idrica e i progetti di economia circolare.

Le imprese associate e clienti della banca potranno inoltre accedere a strumenti per valutare il proprio posizionamento ESG e a servizi dedicati all’internazionalizzazione, grazie alla rete internazionale di Intesa Sanpaolo per sostenere lo sviluppo sui mercati esteri.