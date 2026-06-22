Intesa Sanpaolo spinge l'artigianato
Accordo con Cna per accompagnare le pmi in percorsi di crescita, rafforzamento competitivo e continuità aziendale
Intesa Sanpaolo, Intesa Sanpaolo Protezione e CNA-Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa, hanno siglato un accordo per accompagnare le imprese associate in percorsi di crescita, rafforzamento competitivo e continuità aziendale. L’iniziativa punta a diffondere una maggiore cultura del rischio, sostenere il rinnovamento tecnologico attraverso incentivi pubblici e favorire investimenti in sostenibilità e sviluppo internazionale.
Cultura del rischio e protezione della continuità aziendale
L’accordo nasce in uno scenario economico caratterizzato da trasformazioni geopolitiche, cambiamenti climatici e nuove vulnerabilità che impongono alle imprese una crescente attenzione alla gestione del rischio. Per le aziende associate che sono clienti della Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo sarà possibile accedere a coperture assicurative a condizioni dedicate per la tutela della continuità operativa rispetto a eventi catastrofali e fenomeni atmosferici estremi. L’iniziativa intende contribuire a colmare un divario ancora significativo nella diffusione degli strumenti di protezione tra le imprese italiane, favorendo una maggiore consapevolezza sui rischi aziendali e sul valore della prevenzione.
Roadshow nazionale
Alla luce dell’accordo, è previsto un roadshow dedicato alle imprese associate su tutto il territorio nazionale con l’obiettivo di approfondire temi quali:
- strumenti di advisory per facilitare l’accesso agli incentivi pubblici
- soluzioni dedicate al rinnovamento tecnologico delle imprese
- iniziative per rafforzare la gestione dei rischi aziendali
L’accordo include anche iniziative per accompagnare le imprese nei percorsi di sostenibilità attraverso prodotti e soluzioni finanziarie dedicate agli investimenti green. Tra gli ambiti interessati figurano l’efficientamento energetico degli edifici, la produzione di energia da fonti rinnovabili, l’efficienza idrica e i progetti di economia circolare.
Le imprese associate e clienti della banca potranno inoltre accedere a strumenti per valutare il proprio posizionamento ESG e a servizi dedicati all’internazionalizzazione, grazie alla rete internazionale di Intesa Sanpaolo per sostenere lo sviluppo sui mercati esteri.
EFA News - European Food Agency