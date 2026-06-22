Aife/2. Agricoltura, mangimistica e zootecnia verso una filiera integrata

Agroalimentare Aife. Carbon farming e nature credits: nuove opportunità per la zootecnia

Bagnara (presidente) illustra le opportunità derivanti dalla transizione ecologica nella filiera foraggera

Il suolo è una risorsa strategica e le filiere foraggere e zootecniche possono diventare protagoniste della transizione ecologica. È questo il messaggio emerso dall'incontro “Crediti di carbonio e di... more