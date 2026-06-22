Aife/2. Agricoltura, mangimistica e zootecnia verso una filiera integrata
In presidente Gianluca Bagnara tra i protagonisti del BoviDay
Gianluca Bagnara, presidente di Aife-Associazione Italiana Foraggi Essiccati, è stato tra i relatori all'evento del BoviDay - Giornata della carne bovina, intervenendo sul tema Sostenibilità e benessere animale: il ruolo chiave della filiera dei foraggi nella zootecnia moderna.
L'Aife dal 1958 rappresenta le imprese italiane della filiera dei foraggi essiccati, valorizzando l'erba medica e le colture foraggere, elementi naturali fondamentali per l'alimentazione degli animali da allevamento.
A margine dell'evento menzionato, EFA News ha raccolto il commento del presidente di Aife Bagnara.
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EFA News - European Food Agency
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