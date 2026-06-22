Digrim (attrezzature per ristorazione) celebra i suoi 50 anni

Digrim, gruppo di acquisto del settore delle attrezzature per la ristorazione, celebra 50 anni di attività e conferma il proprio ruolo di riferimento nella distribuzione delle cucine professionali. Digrim nasce il 16 giugno 1976 dall’intuizione di mettere al centro della filiera un soggetto capace di facilitare il rapporto tra fornitori e distributori.

Oggi la cooperativa riunisce circa 80 rivenditori di grandi impianti per il foodservice, con una copertura capillare del territorio nazionale, e si configura come una piattaforma per il procurement in grado di generare valore per distributori, fornitori e operatori della ristorazione professionale. Un modello che, nel corso degli anni, ha affiancato alla funzione di centrale d’acquisto una crescente capacità di servizio: dalla formazione agli strumenti di supporto alla vendita, fino allo sviluppo di sistemi informativi dedicati.

Il percorso di crescita di Digrim è testimoniato anche dall’andamento del fatturato, passato dai primi risultati degli anni Settanta fino ai 49,75 milioni di euro registrati nel 2025. Un dato che fotografa la progressiva evoluzione dell’organizzazione e il crescente gradimento della piattaforma da parte dei soci, anche in fasi di mercato complesse.

Nel corso della propria storia, Digrim ha introdotto passaggi che hanno segnato l’evoluzione del gruppo: dalla fatturazione diretta, alla nascita di strumenti commerciali e cataloghi dedicati, fino al lancio di Open Digrim nel 2010, il portale per la gestione online degli ordini che ha dato avvio a una nuova fase di trasformazione digitale. Negli ultimi anni, il gruppo ha inoltre rafforzato la propria presenza nazionale e internazionale, anche attraverso la collaborazione con Metro Italia per il progetto “Formula Cucina Superior” e lo sviluppo del network europeo Fine, insieme ai principali gruppi di acquisto tedeschi, francesi e spagnoli.

“Raggiungere i 50 anni significa guardare con orgoglio al percorso costruito insieme ai nostri soci e ai nostri fornitori, ma soprattutto confermare la capacità di Digrim di evolvere con il mercato”, dichiara Francesco Faietti, direttore generale Digrim, “La nostra storia nasce da una visione cooperativa e da un’idea di servizio ossia semplificare il lavoro dei distributori, creare opportunità per i fornitori e rendere più efficiente l’intera filiera delle cucine professionali. Oggi questo impegno continua con nuove leve strategiche come il consolidamento della private label KiPro, il rafforzamento delle partnership internazionali, l’evoluzione dei sistemi informativi, l’assistenza tecnica e una formazione sempre più integrata”.

Lo sguardo al futuro del gruppo si concentra infatti su alcune direttrici prioritarie: il consolidamento di KiPro, private label di Digrim con una linea completa di quasi 700 referenze di prodotto in continua espansione; il potenziamento della partnership internazionale di Fine; l’ulteriore sviluppo del progetto “Formula Cucina Superior” con Metro Italia e il rafforzamento dei servizi a più alto valore aggiunto per i soci, con particolare attenzione ad assistenza tecnica, digitalizzazione dei processi e formazione.