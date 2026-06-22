Wonderful e Giro d'Italia: si chiude 5° anno di partnership

Si è conclusa con un bilancio positivo l’esperienza di Wonderful al Giro d’Italia 2026. Per il quinto anno consecutivo, il più grande produttore e trasformatore di pistacchi al mondo, distribuito in Italia da New Factor, ha ricoperto il ruolo di Pistacchio Ufficiale della manifestazione, consolidando una partnership che ha portato il brand a essere protagonista lungo l’intero percorso della Corsa Rosa e a rafforzare il proprio legame con uno degli eventi sportivi più iconici e seguiti d’Europa.

Nel corso delle 3 settimane di gara, Wonderful ha offerto il gusto dei propri pistacchi ad un ampio pubblico, contribuendo ad animare l’atmosfera del Giro attraverso attività di intrattenimento, momenti di degustazione e iniziative di engagement, pensate per coinvolgere persone di tutte le età.

Tra gli elementi più apprezzati di questa edizione, la presenza della Carovana Wonderful, che ha attraversato l’Italia con un mezzo completamente personalizzato e un team di ballerini che ha accompagnato il pubblico nell’attesa del passaggio dei corridori. Tappa dopo tappa, la Carovana ha trasformato l’evento in una vera esperienza itinerante, portando energia, spettacolo e divertimento lungo l’intero percorso.

Grande successo anche per le attività di sampling, che hanno consentito a migliaia di spettatori di scoprire e assaggiare le diverse referenze Wonderful distribuite sia lungo il percorso sia nelle aree hospitality del Giro.

Tra le novità più fotografate e condivise dell’edizione 2026, il debutto della mascotte Wonderful, un gigantesco pistacchio che ha fatto la sua comparsa in alcune tappe selezionate della manifestazione. La mascotte è diventata rapidamente uno dei simboli dell’attivazione del brand, attirando l’attenzione di famiglie, tifosi e appassionati e contribuendo a rendere ancora più coinvolgente l’esperienza del Giro.

Oltre 5000 gli utenti unici che hanno partecipato al concorso online Wonderful dedicato ai consumatori, che ha offerto la possibilità di vincere uno smartwatch Garmin. L’iniziativa ha rappresentato un ulteriore punto di contatto tra il brand e il pubblico, rafforzando il messaggio legato a movimento, benessere e vita attiva.

Con la conclusione dell’edizione 2026, Wonderful conferma il proprio impegno nel promuovere uno stile di vita attivo e nel sostenere appuntamenti che uniscono sport ed intrattenimento.