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CLARA MOSCHINI

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Italiani pazzi per lo snack

Cresce la tendenza a consumare piccoli spuntini durante la giornata

Addio ai pasti tradizionali, spazio agli snack: la snackification sta rivoluzionando le abitudini alimentari, spingendo sempre più persone a consumare piccoli spuntini durante la giornata al posto dei classici cinque pasti. Una tendenza che arriva dai paesi anglosassoni, trainata dai ritmi frenetici della quotidianità che, se non gestita con equilibrio, potrebbe avere effetti negativi sulla salute.Secondo u...

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EFA News - European Food Agency
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