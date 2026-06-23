Heineken: Rafa Oliveira è il nuovo ad

Il Consiglio di Sorveglianza di Heineken ha annunciato oggi la nomina di Rafael (Rafa) Oliveira a nuovo presidente del Consiglio di Amministrazione e amministratore delegato. Il Consiglio di Sorveglianza nominerà Oliveira per un mandato di quattro anni, con decorrenza dal 1° ottobre 2026, in occasione dell'assemblea generale straordinaria degli Azionisti che si terrà il 5 agosto 2026.

Rafa Oliveira proviene da Jde Peet's N.V., la più grande azienda al mondo specializzata in caffè e tè, dove ha ricoperto la carica di amministratore delegato dal 2024. A seguito dell'acquisizione di Jde Peet's da parte di Keurig Dr Pepper, è stato nominato a capo della Global Coffee Co. di Keurig Dr Pepper (con un fatturato annuo di circa 16 miliardi di dollari Usa), una nuova società quotata in borsa che unirà le attività di Keurig Dr Pepper con quelle di Jde Peet's, a conferma della sua comprovata capacità di guidare complesse imprese globali. Dotato di esperienza nel settore dei beni di consumo a livello internazionale, Oliveira ha lavorato per oltre vent'anni nella leadership trasformativa sia nei mercati sviluppati che in quelli emergenti.

Secondo Peter Wennink, presidente del Consiglio di Sorveglianza di Heineken, Oliveira è "un leader dinamico e visionario con una straordinaria esperienza nella gestione di aziende globali nel settore dei beni di consumo e nella realizzazione di una crescita trasformativa".

“Io e la mia famiglia siamo soddisfatti del rigoroso processo di selezione globale che ha portato alla nomina di Rafa ad amministratore delegato", afferma Charlene de Carvalho-Heineken, proprietaria del 25% del gruppo brassicolo olandese. "Riteniamo che la comprovata capacità di Rafa di tradurre la strategia in un'esecuzione rigorosa, la sua forte leadership e la sua chiara visione strategica siano le qualità necessarie per diventare un eccellente amministrare delegato di Heineken".

“La strategia EverGreen 2030 di Heineken offre una solida piattaforma per il futuro e non vedo l'ora di consolidare questo slancio, apportando al contempo la mia passione per le prestazioni, l'innovazione e l'attenzione al consumatore", commenta da parte sua i nuovo amministratore delegato Oliveira. "Ciò che mi entusiasma di più è l'opportunità di lavorare al fianco delle persone di talento di Heineken in tutto il mondo, la cui dedizione e competenza sono alla base del successo di Heineken, e non vedo l'ora di costruire insieme su questa eredità. Sono fiduciosa che accelereremo la crescita, aumenteremo la produttività e prepareremo Heineken al futuro, conquistando il cuore dei consumatori di tutto il mondo".

La nomina di Rafa Oliveira ad amministratore delegato unisce i vantaggi della sua vasta esperienza nel settore e della sua comprovata leadership. Dopo un'accurata ricerca a livello globale, il Consiglio di Sorveglianza ha scelto all'unanimità Oliveira per il suo mix unico di visione strategica, competenza operativa e acume finanziario, in grado di guidare Heineken attraverso le opportunità e le sfide del settore delle bevande in continua evoluzione.

Subordinatamente alla nomina da parte degli azionisti, Rafa Oliveira entrerà a far parte di Heineken il 1° ottobre 2026. Fino ad allora, il team dirigenziale di Heineken continuerà a guidare l'azienda e a garantire la continuità nell'attuazione delle sue priorità. Ulteriori dettagli sull'inserimento di Oliveira e sulla prevista presentazione agli investitori e ai media saranno forniti non appena gli accordi saranno definiti.