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Editor in chief:
CLARA MOSCHINI

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Coca-Cola Hbc Italia: 175 mln euro per innovazione e sostenibilità

Nel 2025, energia elettrica al 100% da fonti rinnovabili, plastica totalmente da RPet riciclato

Coca-Cola Hbc Italia presenta la 22ª edizione del proprio Rapporto di Sostenibilità, revisionato da Deloitte & Touche e redatto in accordance ai parametri di rendicontazione internazionale Gri Standards. Il documento racconta i risultati dell’azienda nella promozione di una crescita sostenibile per l’ambiente, le persone e l’economia. In questo contesto si inserisce anche il continuo sviluppo industr...

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EFA News - European Food Agency
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