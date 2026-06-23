Sana Food 2027: Longevity Nutrition guida innovazione nel food service

Il rapporto tra alimentazione, salute e qualità della vita è oggi al centro delle trasformazioni più rilevanti del settore agroalimentare. Un cambiamento che si riflette direttamente nei modelli di consumo e nelle scelte di assortimento dei canali fuori casa, sempre più orientati a prodotti funzionali, trasparenti e ad alto valore nutrizionale. In questo scenario si inserisce Sana Food, l’evento B2B di riferimento per gli operatori del food service e del retail specializzato, che torna a BolognaFiere dal 21 al 23 febbraio 2027.

Oltre a riunire i comparti chiave – biologico, biodinamico, veg, Dop e Igp, alimentazione funzionale e produzioni agricole sostenibili –, la manifestazione introduce quest’anno un focus strategico sulla Longevity Nutrition. Riconoscendo nella qualità del cibo per il fuori casa e nella sostenibilità dei sistemi alimentari due tra i fattori che più influenzano la salute delle persone, Sana Food consolida così la propria distintività nel panorama fieristico.

"Sana Food evolve per rispondere a una domanda sempre più orientata a salute, qualità e funzionalità", commenta Rossano Bozzi, direttore della Business Unit Heritage di BolognaFiere. "Con il focus sulla Longevity Nutrition, rafforziamo il nostro posizionamento come piattaforma B2B rivolta al food service e al retail specializzato, e capace di anticipare i trend che stanno ridefinendo il mercato. Con i partner di progetto e Agenzia Ice diamo, inoltre, supporto strategico alle imprese italiane pronte ad affacciarsi ai maggiori mercati internazionali. Sana Food è un’occasione preziosa e altamente qualificata per gli operatori e i visitatori specializzati", prosegue Bozzi, "che qui possono cogliere le opportunità legate alla Longevity Nutrition: uno dei principali driver evolutivi di un settore che vede la popolazione più adulta in costante aumento e i suoi stili di consumo sempre più orientati alla salute e al benessere".

Una visione coerente con l’approccio One Health, che collega nutrizione, benessere e sostenibilità dei sistemi agroalimentari, evidenziando l’interdipendenza tra salute umana, animale ed ecosistemi. Riconosciuto da organizzazioni internazionali quali Fao, Who, Unep e Woah, questo paradigma investe direttamente anche il tema della longevità, dove la ricerca sta evolvendo da una logica anti-aging a una prospettiva sistemica, focalizzata sull’healthspan, ovvero il periodo della vita vissuto in buone condizioni.

In questo contesto, la qualità dell’ambiente e delle produzioni agricole incide sulla qualità nutrizionale degli alimenti, influenzando il microbioma umano e la salute metabolica. Un processo che rende evidente il ruolo determinante del cibo come leva per vivere bene e più a lungo.

Di questa catena valoriale, Sana Food approfondirà, in particolare, l’anello della Longevity Nutrition: un mercato che, insieme all’healthy aging, è destinato a passare da circa 45 miliardi di dollari nel 2025 a oltre 87 miliardi di dollari entro il 2035 (stime di Market Research Future). Il focus di Sana Food si svilupperà attraverso una lettura trasversale di cinque filiere produttive: dall’olio extravergine di oliva, con i suoi composti bioattivi ad azione antiossidante e antinfiammatoria, ai fermentati – fra gli altri, kefir, kimchi, kombucha e yogurt –, una delle frontiere più avanzate dell’alimentazione funzionale, grazie al loro legame col microbiota e il sistema immunitario. E poi, i grani antichi, le farine e la pasta, che valorizzano la trasparenza delle filiere e la digeribilità, aspetti sempre più rilevanti per il benessere intestinale. Senza contare le proteine vegetali e i legumi, per chi cerca fonti proteiche sostenibili e versatili, mentre frutta, verdura e frutta secca sono sinonimo di una dieta naturale e poco trasformata, espressione di territorio, stagionalità e qualità delle materie prime.

FederBio, Slow Food e V-Label Italia si confermano partner strategici di Sana Food anche per l’edizione 2027, dove la promozione di modelli produttivi responsabili, trasparenti e sostenibili lungo l’intera filiera, e di stili di consumo più consapevoli interesserà anche il tema della Longevity Nutrition.

Per il terzo anno consecutivo, Sana Food si terrà in contemporanea (e con un unico biglietto d’ingresso) con Slow Wine Fair, la fiera internazionale del vino buono, pulito e giusto, organizzata da BolognaFiere a partire da un’idea di Slow Food. In padiglioni adiacenti, le due manifestazioni offriranno agli operatori un percorso integrato tra cibo e vino etici e di eccellenza, con opportunità esclusive di business, networking e confronto professionale.

A completare la proposta di Sana Food, un intenso programma di masterclass, incontri e attività formative pensati per tradurre le tendenze del mercato in concrete opportunità di business per imprese e professionisti.