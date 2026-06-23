Irtop/2. Le pmi tra governance a AI

A completamento della III edizione dell’Osservatorio ECM AI curato da IRTOP Consulting e Banca Generali, è stato condotto un questionario alle società AI dell’EGM dal quale sono emerse una serie di evidenze, tra cui:

si conferma l'importanza di una corretta governance dell’AI: il 64,7% dei rispondenti presidia gli sviluppi AI con funzioni interne dedicate ed in particolare il 41,2% è provvisto di un comitato interno di AI;

si incrementa l'investimento annuale in AI: il 35,3% dei rispondenti investe tra i 500k-2mln di Euro e si conferma (50% dei rispondenti) che nei prossimi 3 anni si incrementeranno in modo significativo gli investimenti in AI;

fonti di finanziamento: si evidenziano quali principali fonti di finanziamento l’Equity proveniente da investitori istituzionali e Corporate (38,9% dei casi) e il Capitale proprio (33,3% dei casi);

il 61,1% dei rispondenti dichiara che i dipendenti guardano all'implementazione dell'AI in azienda con "Entusiasmo e partecipazione attiva", solo l'11,1% dichiara che un timore dei dipendenti per una possibile sostituzione del lavoro;

oltre il 60% dei rispondenti utilizza gli Agent AI, ed il 27,8% di questi gli utilizza già in maniera strutturata ed integrata con i processi aziendali. Le principali aree di utilizzo in cui intervengono gli Agent AI riguardano "Database e repository documentali aziendali" e Sistemi "ERP/CRM/HR.

Da una prima analisi di 65 realtà sul mercato privato, l'Osservatorio ECM AI ha selezionato 24 società ritenute avere una maggiore attrattività per gli investitori. In termini di composizione territoriale, il nord Italia è l’area con più rappresentanti (63% del totale).

Tali società sono distinte tra quelle in cui l'Intelligenza Artificiale rappresenta il Core Business o la Value Proposition. In particolare:

per 19 Società l'Intelligenza Artificiale rappresenta il Core Business, ovvero in cui i prodotti/servizi offerti sono basati su soluzioni o strumenti di AI (AdCube, Aiko, AISent, Altilia, Aptus.AI, Asc27, Contents.com, DAHUU, Datapizza, Displaid, Equixly, IdentifAI, Intellico.ai, Lexroom, myBiros, Owlise, Small-Pixels, Syllotips, Xfarm);

per 5 società l'Intelligenza Artificiale rappresenta la Value Proposition, ovvero società in cui le soluzioni di AI hanno un impatto rilevante sulla proposta di valore e di conseguenza hanno integrato le tecnologie di AI nei prodotti/servizi modificandoli/aggiornandoli di conseguenza (Corticale, Eoliann, Soource, Tuidi, Webidoo).

Le 24 società AI sono state inserite in uno dei cluster individuati dall'ultima classificazione delle soluzioni di AI del Politecnico di Milano. Quest'ultima prevede 5 classi di soluzioni:

analizzando la distribuzione delle società per round di finanziamento, emerge che il 41% delle realtà mappate è in fase di Pre-seed (2 società) e Seed (8 società), in controtendenza rispetto al mercato italiano in cui queste categorie rappresentano il 26% del totale. Da notare, invece, che solo il 21% non ha ancora effettuato alcun round;

analizzando il campo di applicazione delle società mappate e confrontandolo con i dati dell’anno precedente, emerge una distribuzione più equilibrata tra i diversi ambiti.

Il segmento Data management, processing & cloud resta tra i principali, ma con un peso ridimensionato rispetto all’anno precedente (19% vs 23% del 2024). Crescono invece Industrial Automation e Digital platform, seguiti da Cybersecurity & Data Protection e Marketing, Digital Ads (ca.14%). Risultano ancora marginali Retail (4%) Risk Assessment e Health.

“Dalla III edizione dell’Osservatorio - sottolinea Maria Ameli, Head of Wealth Advisory di Banca Generali - emerge un ecosistema AI italiano che ha compiuto un salto qualitativo decisivo: non più un settore emergente, ma una leva strategica per la competitività del Paese. L’ascesa dell’Agentic AI segna un cambio di paradigma reale, mentre la qualità del capitale umano e la crescente proiezione internazionale delle nostre startup dimostrano che l’Italia sa competere ad alto livello. Queste realtà possono inoltre rappresentare un moltiplicatore di valore, favorendo la trasformazione digitale del tessuto delle PMI italiane e offrendo soluzioni all’avanguardia per migliorarne competitività ed efficienza. La dinamicità delle imprese si riflette infatti nella robusta domanda di risorse da destinare agli investimenti: ben il 54% delle aziende intervistate prevede di organizzare un round di finanziamento entro i prossimi 12 mesi. La sfida ora è accompagnare questa maturazione con una governance adeguata e un accesso strutturato ai capitali. Un percorso in cui il private banking può svolgere un ruolo da protagonista, aiutando a convogliare il risparmio verso gli investimenti in economia reale e affiancando imprenditori e imprese del settore tecnologico nell’adozione delle best practice internazionali nei percorsi di sviluppo e strutturazione”.