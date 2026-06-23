Porto di Palermo hi-tech: volano i droni

È stato sottoscritto a Palermo il Protocollo d’intesa tra l’Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia Oocidentale, rappresentata dal presidente Annalisa Tardino, e STRADAai - STRADA Artificial Intelligence S.r.l., rappresentata dall’amministratore delegato Giulio Segurini, finalizzato allo sviluppo e all’integrazione di operazioni con droni nelle attività portuali.Attraverso la collaborazione con STRADA...