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Porto di Palermo hi-tech: volano i droni
Intesa tra l'Adsp e Strada Artificial Intelligence per lo sviluppo dei velivoli
È stato sottoscritto a Palermo il Protocollo d’intesa tra l’Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia Oocidentale, rappresentata dal presidente Annalisa Tardino, e STRADAai - STRADA Artificial Intelligence S.r.l., rappresentata dall’amministratore delegato Giulio Segurini, finalizzato allo sviluppo e all’integrazione di operazioni con droni nelle attività portuali.Attraverso la collaborazione con STRADA...
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EFA News - European Food Agency
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