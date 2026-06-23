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Vacanze, Italia divisa in due
Le prime 10 province valgono 50 miliardi, il 42% della spesa turistica nazionale
L’Italia delle vacanze si divide in due: poche grandi province concentrano una quota enorme della spesa turistica nazionale, mentre nei territori più piccoli la capacità di spesa resta molto più contenuta. Secondo le elaborazioni di Vamonos-Vacanze.it, tour operator specializzato in vacanze di gruppo, nel 2026 gli italiani spenderanno 120 miliardi di euro per le proprie vacanze, considerando sia i vi...
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EFA News - European Food Agency
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