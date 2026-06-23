Ups investe nella catena del freddo

UPS, fornitore numero 1 al mondo di logistica sanitaria complessa con un fatturato da 88,7 milioni di dollari, ha annunciato oggi il suo investimento di 48 milioni di dollari in 27 strutture di trasporto merci cross-dock a temperatura controllata in tutto il mondo. Situate nei principali mercati statunitensi e internazionali, tra cui Europa, Asia e Americhe, queste strutture sono ottimizzate per la velocità e lo stoccaggio a breve termine tra movimenti aerei e terrestri, il tutto mantenendo requisiti di temperatura specifici.

L’annuncio rafforza la rete globale della catena del freddo di UPS con la crescita della domanda di farmaci che richiedono intervalli di temperatura rigorosi da 2 a 8 gradi Celsius, da 15 a 25 gradi Celsius e congelati.

Si prevede che la domanda di prodotti biologici sensibili alla temperatura si espanderà a un tasso di crescita annuo composto dell’8,3% fino al 2033, raggiungendo circa 39,1 miliardi di dollari, secondo i rapporti del mercato di crescita. Soddisfare questa domanda richiede competenze nella catena del freddo per mantenere la qualità e la sicurezza dei prodotti dalla produzione al paziente.

“Abbiamo allineato i nostri investimenti alle esigenze specializzate dei nostri clienti del settore sanitario.- afferma Kate Gutmann, EVP e presidente di International, Healthcare and Supply Chain Solutions di UPS - Le nostre strutture cross-dock globali rafforzano le nostre capacità end-to-end della catena del freddo per garantire che i trattamenti critici vengano consegnati in modo sicuro e affidabile ai pazienti in tutto il mondo. Questo impegno, e tutto il nostro lavoro nella logistica sanitaria, si estende dalla profonda comprensione che stiamo facendo molto più che spostare i pacchi. Aiutiamo i pazienti ad accedere ai farmaci e ai trattamenti di cui hanno bisogno”.

Ventisette banchine incrociate a temperatura controllata creano un movimento fluido tra le modalità di trasporto. Tutte le strutture sono conformi alla certificazione IATA CEIV Pharma, uno standard riconosciuto dal settore per la movimentazione e la qualità farmaceutica. Un'unica rete integrata elimina i passaggi di consegne tra i fornitori, riducendo i rischi e aumentando il controllo.

Una maggiore responsabilità e una supervisione in tempo reale proteggono le terapie sensibili alla temperatura di alto valore da escursioni e interruzioni. La torre di controllo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni all'anno, monitora proattivamente le spedizioni, segnala i rischi e consente un intervento rapido per mantenere in movimento i prodotti critici.

L’aumento delle terapie avanzate accelera la domanda di soluzioni di precisione per la catena del freddo. La pipeline di prodotti biologici in rapida crescita sta aumentando la complessità nella logistica della catena del freddo. Secondo PharmaSource, oggi circa uno su tre farmaci recentemente approvati è un prodotto biologico, più dell’85% di quelli che richiedono una manipolazione a temperatura controllata.

Con l’immissione sul mercato di terapie come trattamenti cellulari e genici, piattaforme a mRNA e farmaci iniettabili a base di GLP-1, le catene logistiche sanitarie stanno diventando sempre più complesse e sensibili al rischio. Le escursioni termiche sono un fattore chiave di questo rischio, con i guasti della catena del freddo che si stima costino fino a 35 miliardi di dollari all’anno e, secondo l’OMS, contribuiscono fino al 50% degli sprechi globali di vaccini.

“I farmaci biologici e i trattamenti personalizzati stanno promuovendo cure migliori e più mirate per i pazienti - aggiunge John Bolla, presidente di UPS Healthcare - Questi investimenti riflettono il nostro impegno a continuare ad allineare la nostra catena logistica end-to-end leader per proteggere trattamenti e diagnosi innovativi, supportando migliori esiti per i pazienti”.

L’espansione cross-dock di UPS si basa su un investimento a lungo termine nella logistica sanitaria complessa, rafforzato attraverso acquisizioni tra cui Bomi Group, Frigo Trans e BPL in Europa e Andlauer Healthcare Group in Nord America. Più di recente, UPS ha ampliato il suo hub aereo di Incheon, in Corea, per supportare i flussi commerciali farmaceutici in rapida crescita, poiché la Corea del Sud ha importato quasi 9,7 miliardi di dollari in prodotti farmaceutici nel 2025, secondo i dati dell’Osservatorio della complessità economica.

Il risultato è una catena di fornitura più reattiva che consente alle spedizioni sanitarie di alto valore, sensibili al tempo e alla temperatura di muoversi senza problemi tra aereo, mare, terra e miglio finale. Con la crescita della domanda, la rete integrata di UPS è costruita per gestire questa complessità oggi e adattarsi al futuro.

UPS è una delle società più grandi del mondo, con un fatturato di , e fornisce un’ampia gamma di soluzioni logistiche integrate per i clienti in più di 200 Paesi e territori. UPS Healthcare dispone a livello globale di 19,2 milioni di piedi quadrati (circa 1,2 milioni di metri quadri) di spazio per la distribuzione.