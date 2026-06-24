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CLARA MOSCHINI

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Logistica. La Liguria si avvicina alla Cina

Siglata a Pechino lettera d’intenti tra Regione e provincia di Hainan

Prosegue a Pechino la missione della Regione Liguria al China International Supply Chain Expo (CISCE), la più importante manifestazione internazionale dedicata alle catene globali di approvvigionamento, dove la Liguria partecipa quest’anno in qualità di Regione ospite d’onore.Momento centrale della seconda giornata della manifestazione è stata la firma della lettera d’intenti tra Regione Liguria e la pro...

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