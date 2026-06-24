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Logistica. La Liguria si avvicina alla Cina
Siglata a Pechino lettera d’intenti tra Regione e provincia di Hainan
Prosegue a Pechino la missione della Regione Liguria al China International Supply Chain Expo (CISCE), la più importante manifestazione internazionale dedicata alle catene globali di approvvigionamento, dove la Liguria partecipa quest’anno in qualità di Regione ospite d’onore.Momento centrale della seconda giornata della manifestazione è stata la firma della lettera d’intenti tra Regione Liguria e la pro...
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EFA News - European Food Agency
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