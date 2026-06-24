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CLARA MOSCHINI

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Apicoltura Piana si destreggia in un mercato complesso

Anno chiuso con ricavi a 26,3 mln per lo storico marchio che punta sulla prima colazione

L'apicoltura in Italia prende piede, non c'è che dire. I dati del comparto tra il 2025 e il 2026 mostrano un settore leader in Europa, caratterizzato da una decisa ripresa della produzione di miele ma costretto ad affrontare forti criticità sul piano climatico e sanitario. L'Italia si conferma il primo Paese dell'Unione Europea per numero di alveari, secondo le ultime rilevazioni dell'Osservatorio N...

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EFA News - European Food Agency
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