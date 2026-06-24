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CLARA MOSCHINI

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Ambienta Sgr investe sugli aromi naturali

Il fondo punta sulla toscana Gff che lavora per l'industria alimentare e delle bevande

Ambienta SGR S.p.A., uno dei maggiori asset manager europei focalizzati esclusivamente sulla sostenibilità ambientale, ha annunciato oggi l'investimento in GFF S.r.l., azienda italiana in rapida crescita attiva nello sviluppo e nella produzione di aromi naturali per l'industria alimentare e delle bevande. Enrico Giotti, fondatore e ceo di GFF, insieme ai manager chiave dell'azienda, reinvestirà al f...

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EFA News - European Food Agency
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