Evolio Expo 2027: salute, turismo e innovazione al centro

Qualità e capacità di costruire relazioni commerciali internazionali sono oggi leve decisive per valorizzare l’olio Evo italiano nel mondo. Su queste basi riparte Evolio Expo, che dal 28 al 30 gennaio 2027 tornerà alla Fiera del Levante di Bari con la terza edizione della manifestazione B2B dedicata all’olio extravergine di oliva e alla filiera olivicolo-olearia. Organizzata da Senaf per conto di Nuo...