Fao: 7,8 mld dollari per 43 nuovi progetti nel 2025

I sistemi agroalimentari sono messi alla prova come mai prima d'ora, minacciando la sicurezza alimentare globale, i mezzi di sussistenza, la pace e la stabilità. Gli investimenti sono fondamentali per trasformare i sistemi agroalimentari e "trasformare il potenziale in progresso", ha scritto il direttore generale della Fao QU Dongyu, nella prefazione alla Relazione Annuale 2025 del Centro Investimenti della Fao.

La Relazione Annuale, pubblicata oggi, offre una panoramica del lavoro svolto dal Centro con i suoi partner per accelerare il ritmo del cambiamento attraverso maggiori e migliori investimenti nel settore agroalimentare.

Nel 2025, il Centro ha contribuito alla progettazione di 43 nuovi progetti di investimento pubblico in 44 paesi, approvati da partner finanziari per un valore di 7,8 miliardi di dollari, in particolare con la Banca Mondiale e il Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo (Ifad). Ha sostenuto 254 progetti in corso per un valore di 51 miliardi di dollari di investimenti pubblici in 95 paesi. E ha contribuito a 42 strategie agricole, 37 studi di settore, 17 studi politici e quattro dialoghi politici in 67 paesi.

L'anno ha segnato alcuni importanti primati: dall'approvazione dei primi tre progetti di investimento privato ideati con il supporto della Fao alla progettazione del primo progetto zootecnico mai approvato dal Fondo verde per il clima. La capacità del Centro di accedere alla vasta esperienza della Fao, di riunire le persone, di adattarsi e di generare un impatto su larga scala lo ha trasformato in un punto di riferimento affidabile per soluzioni di investimento e finanziamento.

Queste soluzioni integrano pianificazione strategica, politiche, sviluppo delle capacità, condivisione delle conoscenze e un maggiore ricorso a finanziamenti pubblici, privati e misti. Il Centro ha continuato a rafforzare le partnership esistenti, molte delle quali di lunga data, tra cui quelle con la Banca Mondiale, l'Ifad e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers).

Ha inoltre intensificato la collaborazione con la Banca africana di sviluppo, la Banca asiatica di sviluppo, la Banca asiatica per gli investimenti infrastrutturali e la Banca caraibica di sviluppo per mobilitare maggiori investimenti nel settore agroalimentare, supportati da soluzioni digitali, basate sulla natura e resilienti ai cambiamenti climatici.

Nel 2025, la collaborazione tra l'Unione Europea, la Banca Europea per gli Investimenti e la Cassa Depositi e Prestiti ha compiuto progressi significativi nel campo della finanza mista, contribuendo ad aumentare i finanziamenti per i piccoli produttori e le imprese agroalimentari.

Il Centro sta affinando le proprie competenze e analisi lungo le principali filiere agroalimentari, come quelle del cacao, del caffè, degli anacardi e di altri prodotti commerciabili ad alto valore aggiunto, al fine di individuare lacune politiche e di capacità, nonché opportunità di investimento, anche lungo i corridoi economici e di trasporto strategici.

Dal lancio del programma "Innovazione e Conoscenza per gli Investimenti" (IK4I) nel 2020, il Centro ha collaborato con accademici, ricercatori e altri esperti della Fao e non solo, per condividere le più recenti idee, strumenti e tecnologie in 62 nuove pubblicazioni.

Queste pubblicazioni IK4I colmano lacune conoscitive cruciali su temi attuali e di grande rilevanza nei sistemi agroalimentari, affrontano punti ciechi strategici o forniscono indicazioni pratiche. Permettono inoltre al Centro di ridurre i rischi degli investimenti, basando le soluzioni su dati e analisi concreti.

Dal 2020, oltre 40mila professionisti, circa due terzi in Africa, hanno beneficiato di 24 corsi di e-learning della Fao Academy, ideati dal Centro. Il numero di iscritti a questi corsi gratuiti, certificati, multilingue e a ritmo personalizzato – che spaziano dallo sviluppo di piani di investimento bancabili alla garanzia di un uso responsabile degli antibiotici nel settore zootecnico – è in costante crescita.