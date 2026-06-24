Enovitis in campo chiude con 6500 visitatori

Si è chiusa a quota 6.500 visitatori la 20° edizione di Enovitis in campo, la rassegna itinerante di Unione italiana vini (Uiv) che mercoledì e giovedì scorso (17-18 giugno) ha trasformato i filari della Tenuta di Nozzole (Tenute Folonari, Greve in Chianti - FI) nel palcoscenico dell’innovazione in vigneto. Con oltre 160 marchi rappresentati, 250 macchine e attrezzature impegnate in dimostrazioni live...