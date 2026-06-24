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Spagna-Cina: si rafforzano relazioni commerciali agroalimentari
Paese asiatico guarda a quello iberico come un modello.
Il ministro spagnolo dell'Agricoltura, della Pesca e dell'Alimentazione Luis Planas ha ricevuto una delegazione cinese, guidata da Wang Jianjun, direttore della Commissione per l'Agricoltura e gli Affari Rurali del Comitato Nazionale della Conferenza Consultiva Politica del Popolo Cinese (Cppcc), interessata a conoscere l'innovativo modello agricolo spagnolo, che ha posizionato la Spagna come settimo...
lml - 61229
EFA News - European Food Agency
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