Spagna-Cina: si rafforzano relazioni commerciali agroalimentari

Il ministro spagnolo dell'Agricoltura, della Pesca e dell'Alimentazione Luis Planas ha ricevuto una delegazione cinese, guidata da Wang Jianjun, direttore della Commissione per l'Agricoltura e gli Affari Rurali del Comitato Nazionale della Conferenza Consultiva Politica del Popolo Cinese (Cppcc), interessata a conoscere l'innovativo modello agricolo spagnolo, che ha posizionato la Spagna come settimo...