L'aceto balsamico di Modena "spacca" negli Stati Uniti

Il Consorzio protagonista al Summer Fancy Food Show di New York.

Nonostante dazi, inflazione e tensioni commerciali, i consumatori americani continuano a premiare l'Aceto Balsamico di Modena IGP. Oltre il 70% degli statunitensi dichiara infatti che continuerebbe ad acquistarlo anche a fronte di un costo superiore rispetto a quello attuale, confermando il forte legame con uno dei prodotti simbolo del Made in Italy agroalimentare. È quanto emerge da un’indagine realizzata da Nomisma con Federvini su un campione di 1.200 consumatori statunitensi di prodotti italiani, tra cui l’Aceto Balsamico di Modena IGP.

In questo scenario si inserisce la partecipazione del Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena al Summer Fancy Food Show di New York il principale appuntamento nordamericano dedicato al settore agroalimentare, in programma dal 28 al 30 giugno. Una vetrina strategica per promuovere autenticità, qualità e valore culturale dell’Aceto Balsamico di Modena IGP in cui il Consorzio porterà avanti attività di promozione, informazione e valorizzazione volte a rafforzare la conoscenza del prodotto e a contrastare il fenomeno dell'Italian Sounding.

“Gli Stati Uniti - spiega Cesare Mazzetti, presidente del Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena IGP - continuano a rappresentare un mercato strategico per il nostro prodotto e per l’intero sistema delle Indicazioni Geografiche italiane. Nonostante le tensioni commerciali legate all’introduzione dei dazi, il comparto ha registrato una contrazione contenuta. La partecipazione al Summer Fancy Food Show rappresenta un’importante occasione per rafforzare il dialogo con il mercato e consolidare la comunicazione sui valori della qualità certificata e dell’autenticità che contraddistinguono l’Aceto Balsamico di Modena IGP. Negli Stati Uniti la presenza di prodotti evocativi e imitativi di bassa qualità è particolarmente diffusa, è quindi fondamentale continuare a promuovere e tutelare l’unicità e l’immagine di una produzione strettamente legata al territorio d’origine e non replicabile altrove.””.

L’indagine di Nomisma evidenzia come, nonostante l’aumento dei prezzi legato ai dazi sia stato percepito dalla grande maggioranza degli acquirenti, meno del 10% abbia sostituito i prodotti italiani con alternative di altra provenienza. Un dato che conferma la solidità della reputazione costruita dal Made in Italy sul mercato statunitense.

Se si guarda nello specifico all’Aceto Balsamico di Modena IGP, il principale driver di scelta resta l’alta qualità percepita, indicata dal 42% degli intervistati. Il 32% riconosce al prodotto un gusto unico e distintivo rispetto ad altri condimenti, mentre il 22% associa ai marchi e ai produttori italiani affidabilità e sicurezza. Cresce inoltre l’attenzione verso le certificazioni di qualità, considerate un elemento importante dal 13% del campione, mentre l’11% apprezza la versatilità del prodotto e il suo utilizzo in abbinamenti originali, come formaggi e gelato.

La presenza del Consorzio al Summer Fancy Food Show di NYC rientra all’interno del progetto de Le Terre del Balsamico, il consorzio di secondo livello che raggruppa i due Consorzi di Tutela dell’Aceto Balsamico di Modena IGP e dell’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena DOP, ed è sostenuta dal Masaf.