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BF International completa acquisizione di F.lli Martini
Nell'operazione anche Origine Growth PE con un prestito convertibile di 40 mln
Con riferimento ai comunicati stampa del 15 dicembre 2025 e del 3 giugno 2026, si rende noto che in data odierna BF International Best Fields Best Food Limited (Bfi), società controllata da B.F. S.p.A., ha perfezionato l’acquisizione di F.lli Martini & C. S.p.A., azienda trasversale al settore agroalimentare, attiva in particolare nella mangimistica.L’Operazione è stata eseguita dal veicolo Sunflower S.p.A...
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EFA News - European Food Agency
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