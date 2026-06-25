BF International completa acquisizione di F.lli Martini

Con riferimento ai comunicati stampa del 15 dicembre 2025 e del 3 giugno 2026, si rende noto che in data odierna BF International Best Fields Best Food Limited (Bfi), società controllata da B.F. S.p.A., ha perfezionato l’acquisizione di F.lli Martini & C. S.p.A., azienda trasversale al settore agroalimentare, attiva in particolare nella mangimistica.L’Operazione è stata eseguita dal veicolo Sunflower S.p.A...