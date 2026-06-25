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CLARA MOSCHINI

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Saccheria F.lli Franceschetti compra Plastilux

Accordo per la totalità delle quote della società di imballaggi in materie plastiche

Il consiglio di amministrazione di Saccheria F.lli Franceschetti S.p.A. società benefit, leader in Italia nel packaging industriale quotata su Euronext Growth Milan (EGM), ha firmato l’accordo quadro per l’acquisizione della totalità delle quote della società Plastilux S.r.l. L'operazione, sottolinea il comunicato, "rappresenta un asset strategico fondamentale per ampliare la gamma dei prodotti offerti...

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