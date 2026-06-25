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I motori Fpt per l'agroindustria del Nord Africa
La società del gruppo Iveco con Bimotore e Avoni per un progetto da 3.5 mld $
FPT, società di Iveco, e i suoi distributori Bimotor e Avoni Industrial hanno unito le forze con Green Power Systems per alimentare uno dei più grandi progetti agroindustriali del Nord Africa, destinato a rivoluzionare la produzione di latte in polvere in Algeria. Il progetto, del valore di 3,5 miliardi di dollari e co-finanziato dal Fondo Nazionale di Investimento algerino e dal produttore lattiero-caseario qa...
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EFA News - European Food Agency
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