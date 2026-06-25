I motori Fpt per l'agroindustria del Nord Africa

FPT, società di Iveco, e i suoi distributori Bimotor e Avoni Industrial hanno unito le forze con Green Power Systems per alimentare uno dei più grandi progetti agroindustriali del Nord Africa, destinato a rivoluzionare la produzione di latte in polvere in Algeria. Il progetto, del valore di 3,5 miliardi di dollari e co-finanziato dal Fondo Nazionale di Investimento algerino e dal produttore lattiero-caseario qa...