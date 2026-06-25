Filippini: "AI sarà decisiva in prevenzione malattie animali"

Appuntamento a Verona il 14 ottobre 2026.

La sanità animale dovrà essere capace di anticipare i rischi, non soltanto di gestire le emergenze. È questa la visione indicata da Giovanni Filippini, direttore generale della Sanità animale al ministero della Salute e Commissario straordinario alla Peste suina africana (Psa), che sarà uno dei protagonisti alla nona edizione della Giornata della Suinicoltura, in programma il 14 ottobre 2026 a Verona, a partire dalle ore 8.30, presso la sede della Camera di Commercio, Industria e Artigianato, organizzata come sempre da Expo Consulting srl.

In uno scenario reso sempre più complesso dai cambiamenti climatici, dalla crescente mobilità e dall’introduzione di malattie e patogeni che fino a pochi anni fa non rappresentavano una minaccia per l’Europa e per il nostro Paese, la prevenzione assume un ruolo strategico per la tutela del patrimonio zootecnico nazionale.

La Psa, nel comparto suinicolo, continua a rappresentare uno dei principali banchi di prova per il sistema veterinario italiano. Lo dimostra anche la recente individuazione della prima carcassa di cinghiale positiva al virus nella provincia di Cuneo e le altre due rinvenute pochi giorni fa sull'Appennino reggiano.

“Abbiamo rafforzato la cabina di regia territoriale per valutare il quadro epidemiologico e aumentare la sorveglianza", spiega Filippini. "Per quanto riguarda la provincia di Cuneo dobbiamo registrare che il virus ha compiuto un salto di circa venti chilometri rispetto alle aree precedentemente interessate, imponendo un innalzamento dell'attenzione. In entrambi i casi sono state intensificate le attività di monitoraggio, anche attraverso l'impiego dei cani molecolari, insieme alle misure di biosicurezza e alle azioni di informazione rivolte agli operatori”.

Secondo Filippini, la Psa ha contribuito ad accrescere la consapevolezza degli allevatori sull'importanza della prevenzione: “Gli investimenti in biosicurezza", dichiara, "sono aumentati e oggi c'è una sensibilità molto maggiore rispetto al passato. Tuttavia il percorso di miglioramento deve continuare”. Con l'avvicinarsi dell'estate il richiamo è quello di non abbassare la guardia. “Temperature elevate, attività agricole e maggiore movimentazione di persone e mezzi possono aumentare i fattori di rischio", sottolinea ancora il direttore generale. "Occorre continuare a investire nella biosicurezza, soprattutto nelle aree che siamo riusciti a liberare dalla malattia”.

Per Filippini il vero cambio di paradigma nella lotta a tutte le malattie che possono potenzialmente colpire l'allevamento consiste nel passare dalla gestione delle emergenze a una prevenzione strutturata e permanente. In questo percorso l'innovazione tecnologica sarà fondamentale. “Disponiamo oggi di una enorme quantità di dati provenienti dal territorio, dai servizi veterinari e dagli allevamenti", dichiara il commissario straordinario. "L'intelligenza artificiale rappresenta una delle opportunità più interessanti per trasformarli in strumenti capaci di individuare precocemente i rischi e supportare le decisioni”.

Accanto alla tecnologia resta centrale il coinvolgimento degli allevatori. “In questi anni non ci siamo limitati a fornire informazioni sulle malattie", puntualizza Filippini. "Abbiamo lavorato per condividere strategie e strumenti di prevenzione. Un approccio che si inserisce pienamente nella visione One Health, basata sull'integrazione tra salute animale, salute umana e tutela dell'ambiente”.

La partecipazione di Giovanni Filippini inaugura il percorso di avvicinamento alla nona edizione della Giornata della Suinicoltura. Il programma dell'evento spazierà dagli aggiornamenti sul progetto europeo Welfarmers alle prospettive dei mercati internazionali, dalle innovazioni nel campo della genomica alle novità in materia di biosicurezza e salute animale, con un focus sull'evoluzione di ClassyFarm tra nuove funzionalità, raccolta dei dati e supporto alle strategie di prevenzione. Ampio spazio sarà dedicato anche alla nutrizione come strumento per migliorare l'efficienza degli allevamenti, il benessere animale e ridurre il ricorso ai farmaci. Un appuntamento irrinunciabile per tutta la filiera suinicola italiana che conferma il ruolo della Giornata della Suinicoltura come momento di confronto e aggiornamento sui temi destinati a guidare l’evoluzione del comparto nei prossimi anni.