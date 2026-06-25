Sigep China: gelato artigianale conquista Shanghai

Il 17 e 18 giugno, Sigep China ha portato a Shanghai il know-how italiano della gelateria, riunendo istituzioni, professionisti, media e studenti in due giornate di networking, formazione e confronto sul futuro del settore.

La prima giornata ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali, stampa e operatori del mercato cinese. Nel pomeriggio, focus sulle opportunità di crescita e investimento per il comparto, con incontri e sessioni rivolte a professionisti dei settori Horeca, bakery e ristorazione.

Il secondo giorno si è svolto presso la Pich School, dove gli studenti hanno preso parte a lezioni teoriche e workshop pratici dedicati alla storia del gelato italiano, ai processi produttivi e alle principali tecnologie del settore. Tra i protagonisti degli incontri Fabio De Cillis (Ita – Italian Trade Agency), Achille Sassoli (Acomag), Ludovico Santasilia (Unione Italiana Food Gruppo Prodotti per Gelato) e Sergio Colalucci, presidente della Gelato World Cup.

La Cina è oggi uno dei mercati più dinamici al mondo per il gelato. I numeri parlano chiaro:

il valore del mercato cinese del gelato nel 2025 è di 12 miliardi di euro; La crescita annua del segmento del gelato artigianale è del +15-18%; i consumatori cinesi che mangiano gelato anche d'inverno sono cresciuti del +70%. Shanghai, capitale del retail esperienziale e della ristorazione internazionale, si conferma il palcoscenico ideale per lanciare il gelato artigianale italiano in Asia.

Sigep China si inserisce nella strategia internazionale di Sigep per valorizzare nel mondo le eccellenze italiane di Gelato, Pastry&Chocolate, Coffee, Bakery e Pizza. Dopo il debutto di Sigep Usa a Las Vegas, questo roadshow a Shanghai — realizzato in partnership con Ita - Italian Trade Agency, Unione Italiana Food Gruppo Prodotti per Gelato, Acomag e Gelato World Cup — conferma la vocazione globale del brand Sigep.

"Con i roadshow internazionali continuiamo a creare occasioni di incontro tra imprese, professionisti e mercati strategici, promuovendo nel mondo l'eccellenza italiana del gelato artigianale", ha dichiarato Ilaria Cicero, Global Exhibition Director, Food & Beverage Division, Italian Exhibition Group.