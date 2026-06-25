Dazi Usa-Ue: il Consiglio europeo ha detto sì

Oggi il Consiglio UE ha adottato formalmente due regolamenti che danno attuazione agli impegni tariffari stabiliti nella dichiarazione comune UE-USA del 21 agosto 2025 meglio conosciuta come l'accordo di Turnberry (leggi notizia EFA News). L'adozione, sottolinea il comunicato dell'Ue, "completa il processo legislativo e conferma l'impegno dell'UE a favore di una relazione commerciale transatlantica stabile, prevedibile e reciprocamente vantaggiosa, mantenendo al tempo stesso le necessarie salvaguardie per proteggere gli interessi economici europei".

"Siamo impegnati a favore di un partenariato transatlantico solido e aperto con il nostro alleato storico, ma l'apertura deve andare di pari passo con la salvaguardia dei nostri interessi - spiega Michael Damianos, ministro dell'Energia, del commercio e dell'industria della Repubblica di Cipro - Queste misure conseguono entrambi gli obiettivi: sostengono flussi commerciali stabili e prevedibili con gli Stati Uniti e al tempo stesso garantiscono che l'UE possa rispondere in modo rapido e proporzionato quando l'accordo non viene rispettato o quando sono in gioco i suoi interessi. Inviamo un segnale forte sul fatto che l'Europa è aperta al mondo, ma protegge anche le proprie imprese e i propri lavoratori".

I due regolamenti eliminano i rimanenti dazi doganali dell'UE sulle merci industriali statunitensi, introducono un accesso preferenziale per alcune merci ittiche e determinati prodotti agricoli non sensibili statunitensi attraverso contingenti tariffari e dazi ridotti, e prorogano la sospensione dei dazi sulle importazioni di astici, compresi gli astici trasformati (provenienti da tutti i paesi nel quadro del trattamento della nazione più favorita).

I regolamenti prevedono, inoltre, meccanismi di salvaguardia e di sospensione rafforzati. In particolare i regolamenti prevedono uno specifico meccanismo di salvaguardia che consente alla Commissione di intervenire rapidamente in caso di considerevoli impennate delle importazioni che causano o minacciano di causare grave pregiudizio agli operatori dell'UE, come anche di rafforzare la capacità dell'UE di sospendere le preferenze tariffarie nel caso in cui gli Stati Uniti non rispettino i propri impegni, mettano in pericolo gli obiettivi della dichiarazione comune o compromettano in altro modo relazioni commerciali equilibrate, anche per mezzo di misure discriminatorie.

Prossime tappe

I due regolamenti saranno ora firmati e pubblicati nella Gazzetta ufficiale ed entreranno in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione.

Il regolamento principale cesserà di applicarsi alla fine del 2029. Entro il 30 giugno 2029 la Commissione presenterà una valutazione globale dell'impatto dei regolamenti sui flussi commerciali UE-USA, sulle entrate tariffarie e sugli effetti economici, anche relativamente alle PMI, e la correderà di una proposta legislativa tesa a prorogare la loro applicazione, se del caso.

Il regolamento relativo alle importazioni di astici si applicherà retroattivamente a decorrere dal 1º agosto 2025 e scadrà il 31 luglio 2030, in assenza di ulteriori interventi.

Informazioni generali

L'Unione europea e gli Stati Uniti vantano la più importante relazione bilaterale commerciale e di investimento e la relazione economica più integrata al mondo, il che rappresenta quasi il 30% degli scambi mondiali di beni e servizi e il 43% del PIL mondiale. Gli scambi di beni e servizi tra l'UE e gli Stati Uniti sono raddoppiati nell'ultimo decennio, superando i 1 700 miliardi di euro nel 2025. Questo partenariato globale e approfondito è sostenuto da investimenti reciproci: nel 2024 le imprese dell'UE e degli USA hanno detenuto nei rispettivi mercati oltre 4 800 miliardi di euro di investimenti.

I due regolamenti, proposti dalla Commissione europea il 28 agosto 2025, daranno attuazione alle riduzioni tariffarie dell'UE previste al punto 1 della dichiarazione comune UE-USA del 21 agosto 2025. Il primo regolamento (regolamento principale) elimina i dazi doganali rimanenti sulle merci industriali statunitensi e concede un accesso preferenziale al mercato, anche attraverso contingenti tariffari e dazi ridotti per alcune merci ittiche e determinati prodotti agricoli non sensibili statunitensi. Il secondo regolamento si concentra sulla proroga della sospensione dei dazi per le importazioni di astici, compresi gli astici trasformati, provenienti da tutti i paesi nel quadro del trattamento della nazione più favorita.