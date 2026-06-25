Cassa depositi e prestiti stanzia 2 miliardi per le pmi

Il consiglio di amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti (CDP), presieduto da Giovanni Gorno Tempini, su proposta dell’amministratore delegato e direttore generale, Dario Scannapieco, ha deliberato operazioni per un valore complessivo di circa 2 miliardi di euro a favore di imprese italiane, anche sui mercati esteri, Enti locali, infrastrutture strategiche e Cooperazione internazionale.

Il consiglio ha approvato nuovi interventi per sostenere la crescita delle PMI, anche in collaborazione con le istituzioni che operano a livello locale, promuovendo il rafforzamento della competitività del tessuto produttivo. Inoltre, sono stati deliberati investimenti in infrastrutture chiave e nel comparto dell’innovazione digitale.

Interventi per l’espansione all’estero di grandi aziende

Il CdA ha approvato operazioni, anche in pool con altri soggetti finanziatori, per l’internazionalizzazione di grandi gruppi con base in Italia e attivi in settori strategici come quelli della mobilità sostenibile.

Supporto agli investimenti degli Enti locali

A conferma del ruolo di CDP quale partner storico della Pubblica Amministrazione, sono stati autorizzati finanziamenti a favore di Enti territoriali per realizzare interventi a beneficio delle comunità locali, ad esempio per rafforzare il trasporto pubblico sostenibile e modernizzare gli istituti scolastici.

Impegno per il rafforzamento delle economie emergenti

Si consolida l’impegno di CDP sul fronte della Cooperazione internazionale, con il Consiglio che ha approvato operazioni, in partnership con altre banche di sviluppo e istituzioni finanziarie, per agevolare in Africa la transizione energetica, la realizzazione di infrastrutture idriche e il potenziamento degli impianti produttivi anche a vantaggio del settore agro-industriale e della filiera alimentare. Sono state poi autorizzate iniziative per favorire la crescita “verde” nelle economie emergenti del Sud-est asiatico.