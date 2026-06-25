Agrofutura 2026: innovazione e transizione green al centro

Dopo aver catalizzato l'attenzione di partecipanti e addetti ai lavori nella passata stagione, torna Agrofutura – Il grande festival dell’agricoltura del domani. Il progetto multicanale ideato e prodotto da Editoriale Nazionale e dalle sue storiche testate, riparte per il 2026 con l'obiettivo di raccontare le imprese, i mercati e le eccellenze gastronomiche che stanno ridisegnando l'agroalimentare italiano.

Anche quest'anno sarà Bologna a inaugurare ufficialmente il tour, consolidando il ruolo guida del territorio emiliano-romagnolo sui temi della sostenibilità della filiera, della qualità alimentare e della valorizzazione delle produzioni Dop e Igp. L’appuntamento sotto le due torri è fissato per venerdì 26 e sabato 27 giugno 2026. Il cuore della manifestazione si articolerà tra Palazzo Pepoli e il suo Museo della Storia di Bologna e la serra di Piazza Minghetti, uniti visivamente dal Green Carpet, la scenografica installazione vegetale che guiderà i cittadini lungo il percorso del festival.

Il sipario sull'edizione 2026 si alzerà la mattina di venerdì 26 giugno presso la Sala della Cultura di Palazzo Pepoli con la Business Conference di Agrofutura. Lungi dall'essere un semplice momento formale, la conferenza si configura come un vero e proprio laboratorio strategico concepito per far dialogare i mondi della politica, della finanza, della ricerca scientifica e della grande imprenditoria di filiera. Il focus sarà interamente rivolto a Bologna come hub dell'innovazione e alle soluzioni concrete per affrontare la transizione ecologica e l'accesso al credito per le imprese che guardano avanti.

L'evento è finanziato dalla Regione Emilia-Romagna, con il patrocinio del Comune di Bologna Main Partner Bper Banca. Partner: Amadori, Inalca (Gruppo Cremonini) e Selenella.

Ad aprire i lavori e a tracciare la rotta istituzionale saranno i saluti dell’assessore del Comune di Bologna con delega all’Agricoltura Daniele Ara, seguiti dal panel dell’onorevole Stefano Cavedagna, deputato al Parlamento Europeo e della Segretaria alla Presidenza della Regione Emilia-Romagna Manuela Rontini, introdotti dal direttore di QN Agnese Pini. Dopo il talk dell’antropologa ed etnobotanica Valeria Margherita Mosca, il dibattito entrerà nel vivo dei tavoli tecnici operativi. La gestione del talento e la formazione delle nuove competenze saranno analizzate dal professor Giovanni Molari, rettore dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, mentre il ruolo cruciale dei finanziamenti a supporto della trasformazione agricola sarà affrontato da Marco Lazzari, responsabile del Servizio Agri Banking di Bper Banca.

La seconda parte dei lavori vedrà salire sul palco il celebre Wellness Creator & Digital Entrepreneur Davide Campagna che racconterà il cibo come fil rouge tra sport e viaggio. Seguirà il focus aziendale con Claudio Pennucci, responsabile Agronomico di Inalca – Gruppo Cremonini, il presidente di Cso Italy Paolo Bruni, Massimo Cristiani, presidente del Consorzio Selenella, e Manuela Pirazzini dell’Associazione Nazionale delle Donne dell’Ortofrutta.

Gli approfondimenti dedicati alla cultura enologica saranno affidati a Claudia Riva di Sanseverino, sommelier e wine & food explorer, che guiderà il pubblico in un viaggio teorico alla scoperta del mondo del vino, esplorando l'identità dei territori e le tendenze del mercato vinicolo.

A chiudere idealmente il cerchio, dimostrando come la terra si trasformi in cultura e valore economico, sarà l’esclusivo confronto ravvicinato con il celebre chef Carlo Cracco e Filippo Polidori, amministratore delegato della Polidori & Partners che racconteranno perché la scelta di investire e fare impresa parta proprio dalle straordinarie materie prime dell'Emilia-Romagna. Al termine dei lavori, i concetti discussi troveranno una declinazione pratica nel pranzo conviviale "From farm to table", rigorosamente a base di prodotti d'eccellenza del territorio regionale.