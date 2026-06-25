Heineken: arriva in Italia "Praise the Bar"

In Italia il bar ha un ruolo unico: è il luogo degli incontri che nascono per caso e delle abitudini che si consolidano nel tempo, dalla colazione prima di iniziare la giornata fino all’aperitivo dopo il lavoro. È in questa cornice che Heineken Italia annuncia il lancio dell’episodio italiano di “Praise the Bar”, la prima miniserie digitale originale del Gruppo Heineken che celebra pub e bar in giro per il mondo come luoghi di incontro, socialità e connessione tra le persone.

Dopo il debutto internazionale avvenuto nel novembre 2025, la serie arriva in Italia con un episodio ambientato a Roma e sceglie il quartiere di Trastevere come scenografia caratteristica di un racconto che mette al centro il ruolo dei bar nella vita delle comunità.A fare da sfondo all’episodio è Meccanismo, evoluzione contemporanea dello storico Café Friends, realtà che nel tempo ha saputo evolversi insieme alla città e ai suoi modi di vivere la convivialità. È qui che Heineken Italia racconta una dimensione autentica della socialità “all’italiana”, fatta di incontri spontanei, rituali quotidiani e relazioni che si costruiscono nel tempo. Nel cuore di Trastevere, uno dei luoghi simbolo della vita capitolina, Meccanismo rappresenta oggi un punto di ritrovo trasversale e spontaneo, dove universitari, residenti, creativi, bartender, turisti e gruppi di amici si incrociano naturalmente, dando vita a un ecosistema sociale fluido e continuo. Un contesto che riflette ritualità quotidiane e connessioni reali, profondamente integrate nel ritmo del quartiere.

“Per noi Meccanismo non è mai stato solo un bar. È un luogo dove le persone si incontrano, si riconoscono e costruiscono relazioni nel tempo”, racconta Federico Ferracci, proprietario di Meccanismo a Roma. “Vedere questa dimensione raccontata in ‘Praise the Bar’ è qualcosa di speciale, perché dà voce proprio a quello che viviamo ogni giorno dietro al bancone: connessioni vere, spontanee, che diventano parte della vita del quartiere. Ringrazio il team Heineken Italia per questa grande opportunità”.

Attraverso le testimonianze di chi vive quotidianamente il locale, dai proprietari alle persone che ne animano la comunità, l'episodio ripercorre la trasformazione dallo storico Café Friends all'attuale Meccanismo, raccontando sfide, cambiamenti e momenti significativi che hanno accompagnato l'evoluzione del locale e del quartiere. Un racconto che intreccia imprenditorialità, resilienza e convivialità, mettendo in luce il ruolo dei bar come luoghi di incontro, appartenenza e connessione tra le persone.

Lanciata a livello globale nel 2025, “Praise the Bar” è una serie internazionale composta da otto episodi realizzati in diversi Paesi in collaborazione con proprietari di pub e bar locali. L’episodio italiano sarà disponibile dal 25 giugno sul canale YouTube globale di Heineken, in lingua italiana con sottotitoli in inglese.Attraverso un linguaggio che unisce storytelling documentaristico e approccio cinematografico, la serie racconta le molteplici forme della convivialità contemporanea, mettendo al centro il ruolo dei bar come luoghi in cui nascono amicizie, relazioni e momenti di condivisione che lasciano il segno.Con “Praise the Bar”,

Heineken Italia conferma il proprio impegno nel valorizzare i luoghi della socialità quotidiana, contribuendo a sostenere e raccontare i contesti in cui le persone si incontrano e condividono esperienze.

Guarda il video dell'episodio: