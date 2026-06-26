BF, Arum e Dompè oltre il 65%: 3 luglio chiusura opa
Gli offerenti hanno superato la soglia per cui non ci sarà riapertura dei termini per aderire all’offerta
B.F. la holding del gruppo Bonifiche Ferraresi che con i suoi 7.750 ettari è la più grande azienda agricola italiana, comunica, in riferimento all’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa congiuntamente da Arum e Dompé Holdings, che risultano presentate adesioni per 42.444.047 azioni BF, rappresentative del 16,201% del capitale sociale.
In virtù delle adesioni sottoscritte, gli offerenti (congiuntamente alle persone che agiscono di concerto con quest’ultimi) hanno raggiunto una partecipazione complessivamente superiore alla metà del capitale sociale di BF (e, nello specifico, pari al 65,325% del capitale sociale).
In base alla quota detenuta che supera il 65% non avrà luogo la riapertura dei termini del periodo di adesione all’offerta. Dunque, l’ultimo giorno utile per aderire all’offerta resta il 3 luglio 2026, salvo proroghe del periodo di adesione in conformità alla normativa applicabile.
EFA News - European Food Agency