Fondazione Fiera Milano, cresce il fatturato

Il consiglio generale di Fondazione Fiera Milano ha approvato il bilancio di esercizio chiuso il 31 dicembre 2025 che segna un’ulteriore crescita del patrimonio netto pari a 777,9 milioni di euro (+1,7% rispetto al 2024). I ricavi delle vendite si sono attestati a 56,1 milioni di euro, mentre l’utile è stato pari a 13,1 milioni di euro.In aggiunta, rispetto al budget, si è registrato un miglioramento dei c...