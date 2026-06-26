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Gruppo Sem si finanzia per piano investimenti
Prestito obbligazionario per 12 mln euro da Cdp e Crédit Agricole
Sorgenti Emiliane Modena (Sem), tra i principali operatori italiani nel settore delle acque minerali e delle bevande analcoliche, annuncia il perfezionamento di un Sustainability-Linked Bond allineato ai principi Icma, sottoscritto pariteticamente per complessivi 12 milioni di euro da Cassa Depositi e Prestiti e da Crédit Agricole Italia (tra l'altro, Arranger e dealer dell'operazione). L'operazione,...
lml - 61291
EFA News - European Food Agency
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