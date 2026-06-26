Gruppo Sem si finanzia per piano investimenti

Sorgenti Emiliane Modena (Sem), tra i principali operatori italiani nel settore delle acque minerali e delle bevande analcoliche, annuncia il perfezionamento di un Sustainability-Linked Bond allineato ai principi Icma, sottoscritto pariteticamente per complessivi 12 milioni di euro da Cassa Depositi e Prestiti e da Crédit Agricole Italia (tra l'altro, Arranger e dealer dell'operazione). L'operazione,...