Agroalimentare UE: migliora surplus bilancia commerciale

Nei primi quattro mesi del 2026, il settore agroalimentare dell'Unione Europea ha mantenuto e ampliato la bilancia commerciale positiva, con un surplus cumulativo di 15,6 miliardi di euro, 233 milioni di euro in più rispetto allo stesso periodo del 2025. Le esportazioni cumulative da gennaio ad aprile si sono attestate a 77,6 miliardi di euro, 2,3 miliardi di euro (3%) in meno rispetto allo stesso periodo del 2025, principalmente a causa del calo dei valori delle esportazioni di prodotti a base di cacao e carne suina.

Il Regno Unito è rimasto la principale destinazione delle esportazioni dell'UE, nonostante un modesto calo del 2% (454 milioni di euro). Anche gli scambi con i Paesi del Golfo sono stati influenzati dalla chiusura dello Stretto di Hormuz, con un calo del 25% (266 milioni di euro) delle esportazioni verso gli Emirati Arabi Uniti. Al contrario, le esportazioni verso l'Egitto sono aumentate di 302 milioni di euro (+49%), trainate dal grano, mentre le esportazioni verso l'Ucraina sono cresciute di 104 milioni di euro (+7%).

Le importazioni cumulative hanno raggiunto i 62 miliardi di euro, in calo di 2,5 miliardi di euro (7%) rispetto all'anno precedente. Il valore delle importazioni da Costa d'Avorio, Nigeria, Camerun e Guinea è diminuito a causa del continuo calo dei prezzi del cacao, mentre anche le importazioni da Stati Uniti e Ucraina sono calate, a seguito della riduzione degli acquisti rispettivamente di soia e grano. Al contrario, le importazioni dal Vietnam sono aumentate di 278 milioni di euro (+16%), grazie ai maggiori volumi di caffè. Tra le categorie di prodotti, le importazioni di caffè, tè, cacao e spezie sono diminuite di 1,6 miliardi di euro (-12%), mentre le importazioni di frutta secca, carne bovina e di vitello, margarina e altri oli e grassi hanno registrato un aumento.

In allegato a questa EFA News il testo integrale del report sul primo quadrimestre 2026 del commercio agroalimentare UE.