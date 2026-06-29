Misitano & Stracuzzi salva un 2025 difficile

Il consiglio di amministrazione di Misitano & Stracuzzi S.p.A., uno dei principali operatori italiani business to business (B2B) attivo a livello internazionale nella creazione, produzione e commercializzazione di essenze agrumarie prevalentemente di origine naturale e in misura minore nella produzione di succhi di agrumi, ha approvato il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2025.

La società quotata all'Euronext Growth' Milan ha chiuso l’esercizio con ricavi di vendita pari a Euro 85,9 milioni, in crescita del 17,9% rispetto all’esercizio precedente (Euro 72,8 milioni), trainata dall’incremento dei volumi. La società, sottolinea la nota ufficiale, nell’analisi delle vendite per area geografica nel 2025 ha evidenziato Euro 28,6 milioni per la regione EMEA (Euro 28,1 milioni nel 2024), Euro 42,2 milioni per il mercato americano (Euro 31,7 milioni nel 2024) e l’area APAC a Euro 8,2 milioni (Euro 7,3 milioni nel 2024).

L’ebitda si è attestato a Euro 3,5 milioni, evidenziando una significativa riduzione (-77,4%) rispetto al periodo precedente: l’ebitda margin si è attestato al 4,1%, rispetto al 21,4% dell’esercizio 2024, "risentendo del significativo incremento dei costi delle materie prime, solo parzialmente trasferito ai prezzi di vendita". Il risultato consolidato evidenzia una sostanziale tenuta della redditività complessiva, con una perdita contenuta pari a Euro 243 mila (Euro 8,9 milioni al 31 dicembre 2024), mentre la capogruppo Misitano & Stracuzzi S.p.A. registra un risultato positivo pari a Euro 96 mila.

La posizione finanziaria netta a debito si attesta a Euro 40,9 milioni (Euro 19,5 milioni al 31 dicembre 2024), "principalmente per il cash-out generato dai capex relativi ai nuovi stabilimenti produttivi". Le disponibilità liquide a fine periodo sono pari a Euro 16 milioni (Euro 24,1 milioni al 31 dicembre 2024). Il Capitale Circolante Netto (CCN) è stato pari a Euro 37,9 milioni (Euro 37 milioni nel 2024) mentre il Patrimonio netto al 31 dicembre 2025 è pari a Euro 31,8 milioni, Euro 35,5 milioni al 31 dicembre 2024.

La società, ricorda la nota ufficiale, "nel corso del 2023, ha avviato un rilevante piano di sviluppo industriale attraverso l’acquisizione di due nuovi siti produttivi nei comuni Pace del Mela (Me) e di San Filippo del Mela (Me). I lavori di ristrutturazione e riadattamento industriale del sito da destinare al comparto “oli essenziali/soluzione aromatiche”, nel comune di Pace del Mela (Me), sono stati completati a maggio 2025 con il relativo trasferimento; quelli relativi al sito da destinare al trasferimento del comparto 'trasformazione agrumi', nel comune di S. Filippo del Mela (Me), saranno completati entro il mese di ottobre 2026".

Il consiglio di amministrazione, in considerazione del risultato economico evidenziato dal progetto di bilancio di esercizio 2025, "ha deliberato di proporre all’assemblea degli azionisti la destinazione dell’utile di esercizio di Misitano & Stracuzzi S.p.A. pari a Euro 95 mila interamente a riserva di utili a nuovo.