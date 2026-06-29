Coca Cola, se ne va la vicepresidente Jennifer Mann

Non finisce questo periodo che, pochi giorni fa, abbiamo definito come preso da una "febbre da management" visto il gran numero di aziende che comunicano cambi al vertice (leggi notizia EFA News). Ultima in ordine di tempo a mettere mano alla guida è Coca-Cola Company la quale ha annunciato che Jennifer Mann lascerà l'incarico di EVP e presidente della North America operating unit a partire dal 1° agosto, data a partire dalla quale John Murphy, presidente e chief financial officer, assumerà la responsabilità dell'unità operativa nordamericana ad interim.

Mann rimarrà in azienda fino all'aprile 2027 in qualità di senior advisor per garantire una "transizione fluida" come sottolinea la nota ufficiale. Il nome del successore alla guida della North America Operating Unit sarà annunciato in un secondo momento.

Mann ha assunto la guida della più grande unità operativa dell'azienda il 1° gennaio 2023, concentrandosi sull'accelerazione della crescita come azienda di bevande a tutto campo guidata da uno scopo preciso. Sotto la sua leadership, la North America Operating Unit ha registrato una forte crescita dei ricavi e degli utili.

"Sono grato a Jennifer Mann per il suo straordinario contributo a The Coca-Cola Company, sia come manager operativa che come leader - ha dichiarato il ceo Henrique Braun - La sua eredità, incentrata sulla valorizzazione delle persone, sopravvive nei numerosi team ad alte prestazioni che ha guidato all'interno dell'organizzazione Coca-Cola".