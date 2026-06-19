Aziende. Cambi al vertice, vai col tango

Coinvolti anche gli italiani Luca Zaramella (Mondelez) ed Elisa Giusti (Fonterra).

Sembra un'epidemia, una febbre da management scoppiata tra le grandi multinazionali del food improvvisamente. Tanti cambi della guardia cosí in pochi giorni difficilmente si sono visti. E, evidentemente, indicano qualcosa, un malessere da guerra o una spossatezza da business, visto che a cambiare il timone sono Fonterra, la più grande cooperativa lattiero casearia della Nuova Zelanda e una delle più grandi al mondo (oltre 15 miliardi di dollari il fatturato 2025), Friesland Campina, un altro gigante fra le cooperative lattiero-casearie mondiali con 14.600 allevatori sparsi tra Paesi Bassi, Belgio e Germania (13,4 miliardi di euro il giro d'affari 2025) e il colosso del cioccolato e dei dolci Mondelez (38,5 miliardi di dollari il turnover 2025).

Mondelez

Proprio Mondelez ha dato il via alla rumba delle poltrone: pochi giorni fa, infatti, é stato annunciato un avvicendamento che ha fatto scalpore, visto che la società si é vista "soffiare" da un altro colosso, questa volta della birra ossia AbInbev (15,7 miliardi di dollari di fatturato 2025) il suo numero uno Dirk van de Put diventato ceo del birrificio belga (leggi notizia EFA News).

Ebbene adesso Mondelēz International, anzi proprio Dirk van de Put ancora in sella alla multinazionale del cioccolato, ha annunciato la nomina di Amit Banati a Executive Vice President e Chief Financial Officer, a partire dal 1° luglio 2026. Banati riporterà direttamente a van de Put, Chair e Chief Executive Officer, e farà parte del Mondelēz International Leadership Team.

A seguito della nomina di Banati, Luca Zaramella manterrà la carica di Executive Vice President e Chief Operating Officer, focalizzando la sua leadership sulle operazioni commerciali dell'azienda, incluse le quattro regioni geografiche, le vendite aziendali, il marketing e le funzioni della catena di fornitura (supply chain).

Banati ha ricoperto di recente il ruolo di Chief Financial Officer presso Kenvue, Inc. Prima di entrare in Kenvue, è stato Vice Chair e Chief Financial Officer di Kellanova, precedentemente nota come Kellogg Company. Ha iniziato la sua carriera in Kellogg come President per la regione Asia-Pacifico, Medio Oriente e Africa, dove ha guidato la crescita e la trasformazione regionale prima di essere promosso a Senior Vice President e Chief Financial Officer. Prima dell'esperienza in Kellogg, ha ricoperto ruoli dirigenziali, finanziari e di leadership strategica di crescente responsabilità in Procter & Gamble, Cadbury Schweppes e nella società d'origine di Mondelēz, Kraft Foods, a seguito dell'acquisizione di Cadbury.

Friesland Campina

Passiamo a Friesland Campina che ha annunciato in un colpo solo, durante la riunione del consiglio dei soci, il cambio della presidenza e della vicepresidenza. Il presidente Sybren Attema ha annunciato che il 15 dicembre 2026 lascerà la carica di presidente sia del consiglio di sorveglianza di Royal FrieslandCampina N.V. sia del consiglio di Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A., passando la presidenza a Nils den Besten. Attema ha dichiarato che FrieslandCampina si trova in una posizione solida e che questo è, per lui, il momento giusto per passare il testimone.

Attema ha assunto la carica nel 2021. “Guardando indietro agli ultimi anni, sono orgoglioso di ciò che abbiamo ottenuto insieme - dice Attema - specialmente durante un periodo stimolante: maggiore calma, stabilità e forza. Con la fusione con Milcobel e i passi che abbiamo compiuto, FrieslandCampina si trova ora in una posizione di forza. Per me questo è il momento giusto per cedere la presidenza”.

Il suo successore, Nils den Besten, è un allevatore di vacche da latte socio e gestisce un'azienda lattiero-casearia a Giessenburg (Paesi Bassi). Dal 7 ottobre 2021 fa parte del consiglio della cooperativa e del consiglio di sorveglianza. “Credo fermamente nella forza della nostra cooperativa e della nostra azienda - dice den Beaten - Insieme garantiamo un prezzo del latte leader e un valore stabile a lungo termine. Proprio come nella mia azienda lattiero-casearia, mi piace guardare avanti, ma una visione ha valore solo se la traduciamo in ciò che facciamo oggi. In qualità di presidente, voglio unire direzione e ritmo alla trasparenza, in modo che i soci, la cooperativa e l'azienda possano continuare a costruire insieme una FrieslandCampina a prova di futuro”.

In aggiunta, il presidente Sybren Attema ha annunciato che Jan Derck van Karnebeek sarà riconfermato amministratore delegato (CEO) per un secondo mandato di quattro anni, con effetto dal 1° giugno 2027.

È stato inoltre annunciato che Sandra Stuijk Pelkmans, produttrice lattiero-casearia di Alphen (Paesi Bassi), sarà nominata vicepresidente del consiglio di amministrazione di Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A. con effetto dal 15 dicembre 2026. In questo ruolo succederà a Nils den Besten.

Fonterra

Infine Fonterra Co-operative Group Ltd ha annunciato "modifiche permanenti alla propria struttura di leadership a seguito delle nomine ad interim comunicate ad aprile 2026". Il ceo Richard Allen afferma che la Cooperativa sta passando da una struttura di leadership orientata ai canali di vendita a una orientata ai mercati, per accelerare i progressi nell'attuazione strategica e nella crescita del valore.

Le nuove nomine sono:

Teh-han Chow, ceo Greater China: responsabile della guida delle attività Ingredients e Foodservice di Fonterra in tutta la Grande Cina:

Gaby Amade, president Global Markets: responsabile della guida delle attività Ingredients e Foodservice in Oceania, Americhe, Sud-est asiatico, Giappone, Medio Oriente ed Europa:

Elisa Giusti, Chief Growth and Strategy Officer: responsabile dello sviluppo di strategie integrate di mercato, di prodotto e di gruppo, dell'ottimizzazione del portafoglio, dell'innovazione e dello sviluppo di nuovi business a livello globale.

La nomina di Elisa Giusti è effettiva dal 15 giugno, il resto della struttura entrerà in vigore dal 3 agosto 2026.

"Attraverso la nostra nuova struttura di leadership - spiega il ceo Allen - avremo un unico punto di responsabilità delle vendite in ciascun mercato sia per le prestazioni di Ingredients che di Foodservice, supportato da un team globale di crescita e strategia incaricato di garantire che il latte dei nostri allevatori acceda alla domanda di maggior valore a livello globale, sia ora che in futuro. La nostra strategia rimane invariata e si basa sulle solide fondamenta della Cooperativa. Questa riorganizzazione migliora il nostro ritmo di esecuzione, la focalizzazione e la responsabilità".