AbInbev "soffia" il ceo a Mondelez

Grandi manovre in casa AbInbev. Il piú grande produttore di birra del mondo con sede a Lovanio, in Belgio, ha infatti annunciato due novità che riguardano l'assetto finanziario di tutto rispetto. La prima ha come protagonista il fondo BlackRock. Come sottolinea il comunicato ufficiale il birrificio ha ricevuto "una notifica di trasparenza da BlackRock, Inc. in data 11 giugno 2026". L'annuncio riguarda "la percentuale di partecipazioni totali in diritti di voto detenute da BlackRock Inc" che "ha superato la soglia del 3% raggiungendo il 3,07% il 10 giugno 2026, a seguito di acquisizioni di titoli con diritto di voto o diritti di voto nella società".

La seconda novità riguarda l'assetto manageriale. AbInbev, infatti, ha annunciato che il consiglio di amministrazione ha nominato all'unanimità Dirk Van de Put, amministratore indipendente da aprile 2023, come nuovo presidente del consiglio di amministrazione, con decorrenza dal 16 giugno 2026. Van de Put succede a Martin J. Barrington, che si è ritirato dalla carica di membro del consiglio di amministrazione in occasione dell'assemblea annuale degli azionisti.

L'amministratore delegato di AB InBev, Michel Doukeris, sottolinea il comunicato ufficiale, ha dato il benvenuto al Van de Put nel suo nuovo ruolo, commentando: "siamo lieti di avere Dirk Van de Put come nostro nuovo presidente. Porta con sé una vasta esperienza e una comprovata leadership che saranno preziose per la nostra crescita e per la creazione di un futuro ricco di soddisfazioni".

"Sono onorato di essere stato scelto come prossimo presidente dell'azienda - ha dichiarato Van de Put - Avendo trascorso gli ultimi tre anni nel consiglio di amministrazione di AB InBev, sostengo la strategia e il piano decennale dell'azienda. Sono rimasto colpito dal talentuoso team dirigenziale, guidato dall'amministratore delegato Michel Doukeris, e non vedo l'ora di contribuire a scrivere il prossimo capitolo della storia della birra per AB InBev".

Van de Put, di nazionalità belga e statunitense, è un leader affermato nei settori alimentare, delle bevande e dei beni di largo consumo. Attualmente ricopre la carica di presidente e amministratore delegato di Mondelēz International, posizione che detiene dal 2017. Van de Put è un esperto nelle operazioni commerciali sia nei mercati emergenti che in quelli sviluppati, con una vasta esperienza di oltre 30 anni nel settore dei beni di largo consumo. Apporta una prospettiva globale, avendo vissuto e lavorato in tre diversi continenti ed essendo fluente in inglese, olandese, francese, spagnolo e portoghese. Prima di entrare in Mondelēz, è stato presidente e amministratore delegato di McCain Foods e in precedenza ha ricoperto posizioni dirigenziali di alto livello presso Novartis, Danone, Coca-Cola e Mars".