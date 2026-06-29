Cirfood chiude il 2025 in crescita

CIRFOOD, impresa cooperativa italiana leader nella ristorazione collettiva, commerciale e nei servizi di welfare, ha approvato il bilancio di esercizio 2025 e presentato i principali risultati economici. Il 2025, che ha confermato il posizionamento di CIRFOOD come impresa numero uno nel mercato della ristorazione collettiva in Italia, ha rappresentato un anno di consolidamento e di preparazione alla...