Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service
Cirfood chiude il 2025 in crescita
Ricavi a 644,7 mln e utile netto di 8,6 mln
CIRFOOD, impresa cooperativa italiana leader nella ristorazione collettiva, commerciale e nei servizi di welfare, ha approvato il bilancio di esercizio 2025 e presentato i principali risultati economici. Il 2025, che ha confermato il posizionamento di CIRFOOD come impresa numero uno nel mercato della ristorazione collettiva in Italia, ha rappresentato un anno di consolidamento e di preparazione alla...
Fc - 61322
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency