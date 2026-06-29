Hip – Horeca Professional Expo: al via selezioni speaker

L'innovazione nel mondo dell'ospitalità nasce dal confronto tra chi ogni giorno sviluppa nuovi modelli di business, servizi e tecnologie. Con questo obiettivo Hip – Horeca Professional Expo invita imprenditori, professionisti, aziende, startup, università, centri di ricerca e innovatori a candidarsi come speaker per condividere idee, strategie, progetti e soluzioni che stanno contribuendo a trasformare l’intero settore.

Apre così ufficialmente la Call for Speakers del Congresso Hospitality 4.0, il forum che accompagnerà la prima edizione italiana della manifestazione e che, dal 19 al 21 ottobre a BolognaFiere, riunirà i protagonisti dell'evoluzione del settore Ho.Re.Ca. Tutte le realtà che desiderano portare sul palco esperienze concrete e contenuti ad alto valore professionale, contribuendo alla diffusione dell'innovazione e delle migliori pratiche nel mondo dell'ospitalità, potranno presentare la propria candidatura alla Call for Speakers entro il 1° settembre 2026.

Il Congresso Hospitality 4.0 rappresenterà il cuore di Hip Italia: tre giornate con oltre 400 relatori internazionali, più di 20 summit verticali, oltre 120 sessioni distribuite in 5 auditorium, dedicate ai principali sfide e tendenze che stanno ridefinendo il mondo dell'ospitalità. Il programma offrirà una panoramica sulle nuove dinamiche del mercato italiano attraverso testimonianze, strategie imprenditoriali e best practice nazionali e internazionali, con contenuti pensati per accompagnare la crescita e la competitività delle imprese.

Le candidature per intervenire come relatori al Congresso potranno riguardare i principali temi che stanno guidando l'evoluzione del settore Ho.Re.Ca in Italia: innovazione nella ristorazione e nell'hotellerie, digitalizzazione, intelligenza artificiale, automazione, customer experience, sostenibilità, nuovi modelli di business, marketing, gestione operativa, foodservice, delivery, design degli spazi, sviluppo delle competenze e tutte le soluzioni capaci di rendere le imprese dell'ospitalità più competitive, efficienti e redditizie.

"Il Congresso Hospitality 4.0 nasce con l'obiettivo di offrire ai professionisti strumenti concreti per affrontare le sfide del mercato. Per questo siamo alla ricerca di esperti che possano condividere esperienze reali, strategie innovative e casi di successo capaci di generare valore per le imprese del settore. Vogliamo costruire un programma che favorisca il confronto tra competenze diverse e offra idee immediatamente applicabili da chi opera ogni giorno nel mondo dell'ospitalità", afferma Manuel Bueno, direttore di Hip Italia.Oltre al Congresso, Hip Italia riunirà oltre 10.000 professionisti e più di 300 aziende espositrici, affermandosi come il nuovo punto di riferimento per l'innovazione, la formazione e il business dell'ospitalità in Italia.

Hip – Horeca Professional Expo (19-21 ottobre 2026, BolognaFiere): è il più grande evento dedicato all'innovazione per i professionisti del settore alberghiero e della ristorazione, che riunisce a Bologna le ultime soluzioni, tendenze e modelli di business per migliorare la competitività di questo settore. Inoltre, nell'ambito di Hip si tiene il Congresso Hospitality 4.0, con 5 auditorium, oltre 20 summit e più di 400 relatori, con un programma specifico per ogni professionista che presenta le ultime innovazioni per ogni segmento del settore: hotel, ristoranti, bar, ristorazione collettiva, consegna a domicilio/asporto e servizi per i viaggiatori.