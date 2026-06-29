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Lombardia finanzia agricoltura di montagna
Le risorse saranno assegnate alle 23 Comunità montane
Regione Lombardia conferma il proprio impegno a favore dell’agricoltura montana con uno stanziamento complessivo di 2,8 milioni di euro destinato alle Comunità montane lombarde per finanziare gli interventi previsti dall’articolo 24 della legge regionale 31/2008. Il decreto, pubblicato lunedì 29 giugno 2026 sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (Burl), ripartisce 2 milioni di euro per il 20...
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EFA News - European Food Agency
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