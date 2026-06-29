Cina verso l'autonomia cerealicola?

Al 16 giugno, in Cina sono stati raccolti circa 20,67 milioni di ettari di grano estivo, pari al 91,44% del totale previsto per la raccolta estiva. A riferirlo sono i dati del ministero dell'Agricoltura e degli Affari Rurali. Un risultato che, commenta una nota dello stesso ministero, "rafforza l'approvvigionamento annuale di cereali della Cina e invia un segnale positivo ai mercati globali alle prese...