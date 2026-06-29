America Buys Italian: Gdo Usa incontra eccellenze tricolori

Il prestigioso scenario del Lago Maggiore si prepara ad ospitare il principale punto di incontro tra il comparto enogastronomico italiano e il mercato retail statunitense. Nelle giornate del 29 e 30 settembre 2026, l'Hotel Regina Palace di Stresa (VB) farà da cornice alla quinta edizione di "America Buys Italian", l'esclusivo format di incontri B2B ideato e promosso dalla Italy – America Chamber of Commerce di New York e da ExportUsa New York Corp.

L'iniziativa offre alle aziende italiane del settore Food, Beverage & Wine l'opportunità strategica di presentare i propri prodotti direttamente ai vertici aziendali (Ceo/Cfo) e ai Category Buyers di alcune tra le più importanti e dinamiche catene di supermercati indipendenti degli Stati Uniti, pronte a selezionare e importare nuove eccellenze del territorio nazionale. Per il quinto anno consecutivo, l'evento vede la fondamentale partecipazione di Bper Estero in qualità di Main Sponsor. L'istituto bancario presidierà l'iniziativa con un desk operativo dedicato all'interno dell'evento, offrendo consulenza specialistica e soluzioni finanziarie mirate alle imprese italiane orientate a strutturare e consolidare la propria presenza commerciale oltreoceano.

"Bper Estero", dichiara Stefano Bellucci, Head of International Division di Bper, "rinnova con soddisfazione la propria partecipazione ad America Buys Italian. Siamo profondamente convinti che il settore agroalimentare rappresenti uno dei principali motori dell’export italiano e che il mercato statunitense continui a offrire rilevanti opportunità di crescita per le aziende che vi si avvicinano attraverso canali qualificati. Giunti al quinto anno consecutivo di presenza in questo importante contesto, il nostro impegno si concretizza in un supporto costante e tangibile, volto ad accompagnare i produttori italiani nel superare le barriere d’ingresso e nello sviluppare una crescita sostenibile sui mercati esteri e in particolare in Nord America, rafforzando al contempo la solida collaborazione con partner di eccellenza come ExportUsa".

Un legame, quello tra istituto di credito e organizzatori, volto a creare un ecosistema sicuro ed efficiente per il business transatlantico. "Esprimo", aggiunge Muriel Nussbaumer, amministratore delegato di ExportUsa, "il mio più profondo ringraziamento a Bper Estero per il costante e rinnovato supporto che ci garantisce anno dopo anno. Lavorare alacremente e in perfetta sintonia a sostegno dell'internazionalizzazione delle nostre imprese è la chiave per generare opportunità di business reali. America Buys Italian rappresenta un ponte commerciale insostituibile, e avere al nostro fianco un partner istituzionale così solido ci permette di offrire alle aziende italiane gli strumenti migliori per competere con successo sul mercato statunitense. È inoltre un'immensa soddisfazione vedere come il sodalizio consolidato con la Italy America Chamber of Commerce di New York nel corso di ben 20 anni sia culminato, da 5 anni a questa parte, proprio in questa straordinaria iniziativa. Per questo, desidero rivolgere un ringraziamento speciale anche al segretario generale Federico Tozzi per la preziosa e costante collaborazione".